Çocuk ve gençlere top dağıtıldı

Seyhan Belediyesince ilçenin 24 eski köyünde yaşayan çocuk ve gençlere muhtarlıklar aracılığıyla futbol, basketbol ve voleybol topu dağıtıldı.

Spor İşleri Müdürlüğü ile Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen çalışmayla, çocukların ve gençlerin boş vakitlerini sporla değerlendirmeleri hedeflendi. Hedeflerinin Adana’yı spor kenti haline getirmek olduğunu belirten Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, spora ve sporcuya verdikleri desteği sürdüreceklerini kaydetti. Başkan Akay, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi hem kötü alışkanlıklardan uzak tutmak hem de onların boş vakitlerini sporla geçirmelerini sağlamak için 2 futbol, 2 basketbol ve 1 voleybol topundan oluşan top setlerimizi muhtarlıklarımıza teslim ettik. Evlatlarımızın sevincini, yüzlerindeki tebessümü görmek bizim için büyük mutluluk. Onlar her şeyin en güzeline, en iyisine layık” dedi.

Seyhan Belediyesi’nin çocukları spora yönlendirmek için armağan ettiği top setlerini teslim alan mahalle muhtarları ise, “Çocuklarımız çok mutlu oldu. Futbol, basketbol ve voleybol oynayabilmeleri için top sıkıntıları ortadan kalkmış oldu. Seyhan Belediye Başkanımız Akif Kemal Akay’a teşekkür ediyoruz” dediler.

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