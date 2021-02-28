Kameralı yangın gözetleme kuleleri sezona hazır

Adana Orman Bölge Müdürlüğü sahalarındaki kameralı yangın gözetleme kulelerinin bakım ve onarımları tamamlandı.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü’nce orman yangınlarının erken fark edilebilmesi için orman alanlarına hakim yerlerde konuşlandırılan “Kameralı Otomatik Yangın Gözetleme Kuleleri” sayesinde 7 gün 24 saat izleniyor. Bu sayede yangının başlangıç anı tespit edilerek yayılış yönünü canlı izleme ve anında müdahale ile orman yangınlarının büyümeden kontrol altına alınması sağlanıyor.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları; muhtemel orman yangınlarına karşı yapılan hazırlıklar kapsamında teknik personel tarafından tüm Yangın Gözetleme Kulelerinde bakım onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz'da, orman yangınlarına karşı erken müdahalenin önemli olduğunu belirterek, "Orman yangınlarıyla mücadelede eğitimlerin yanı sıra, kullandığımız her türlü ekipmanın, binalarımızın, elektronik sistemlerimizin ve araçların bakımını yapmaktayız. Yangın Gözetleme Kuleleri’de bizim ormanlardaki gözlerimiz. Bu sayede 7 gün 24 saat ormanlarımızı canlı olarak izleyerek muhtemel orman yangınlarının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

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