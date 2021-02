Adana Valilik Kupasını Deniz Gel kazandı

Adana Atlı Spor Kulübü Derneği (ADASK) Engel Atlama Binicilik Yarışmaları kapsamındaki Adana Valilik Kupasını, “Lorina” atıyla Deniz Gel kazandı.

Türkiye Binicilik Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan ADASK Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Adana'da yapılıyor.

Atlı Spor Kulübü Tesislerinde düzenlenen yarışmalara, 5 ilden toplam 45 binici, 52 at, 12 antrenör, 4 hakem ile 1 federasyon temsilcisi katıldı. 7 yaş ile 50 yaş arasındaki sporcuların katılım gösterdiği yarışmaya Adana'da 2 sporcu katıldı.

Vali Süleyman Elban’ın izlediği “ADASK Engel Atlama Binicilik Yarışmaları Adana Valilik Kupası” yarışmasına; yıldız biniciler 45 yaş hariç her yaş atla, gençgenç yetişkinyetişkin biniciler 4 yaş hariç her yaş atla, yetişkin pro biniciler ise 56 yaş atla katıldı.

115 cm yükseklikte; Deniz Gel “Lorina” adlı atla birinci, Ferhat Turgut “Rose 07”adlı atla ikinci, Viktor Dilyanov Evtimov “Richie Rich” adlı atla üçüncü, Ferhat Turgut “Bozo 03” adlı atla dördüncü, Arda Özderin ise “Leander Ac Z” adlı atla beşinci oldu.

Yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreninde Vali Elban, birinci olan ve dereceye giren sporcuları tebrik ederek ödüllerini takdim etti.

