Adana'da 54 ruhsatsız silah ele geçirildi

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Adana’da polisin yaptığı uygulamada 54 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 24 ruhsatsız tabanca, 26 ruhsatsız av tüfeği, 4 kuru sıkı tabanca, 185 fişek, 238 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı kamyonet, 17 çalıntı motosiklet ve 5 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 337 kişiyi yakalarken, 12 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı.

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