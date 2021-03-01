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Gencin öldürülüp, gömülerek üzerine beton dökülmesinde firari hükümlü yakalandı

DHA

Gencin öldürülüp, gömülerek üzerine beton dökülmesinde firari hükümlü yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, 2006 yılında Oğuzhan Ekinci´nin (29) öldürülüp, gömüldükten sonra üzerine beton dökülmesi olayıyla ilgili yargılandığı davada, `canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Haluk K., saklandığı adreste polis tarafından yakalandı. Haluk K., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2006 yılında ortadan kaybolan Oğuzhan Ekinci´nin, zaman aşımına uğramak üzere olan dosyasını 2016 yılında yeniden açtı. Ekinci´nin ortadan kaybolmasının ardından Adana´dan ayrılan annesi Fatma Ekinci´nin, bir yıl sonra oğlu hakkında kayıp başvurusunda bulunması polisin dikkatini çekti. Antalya´ya giden özel ekip, Fatma Ekinci ile görüşerek, yeniden ifadesini aldı. Oğlunun, kuaförlük yaptığı dönemde G.Y. (27) ile ilişkisi olduğunu, genç kızın ailesi tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.
Polis ekipleri, tüm aramalara rağmen G.Y.´nin ulaşamadı. Üniversite öğrencisi G.Y. ile Oğuzhan Ekinci´nin 10 yıl boyunca resmi kurumlarda hiçbir işlem yapmadıkları anlaşıldı. İki gencin cinayete kurban gittiğini değerlendiren polis, soruşturmayı Diyarbakırlı Yüksel ailesinin üzerine yoğunlaştırdı. Cinayet polisi, elde ettiği deliller sonucu genç kızın ağabeyleri Muhammet Ali ile Bülent Yüksel, akrabaları ve arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 14 kişiyi gözaltına aldı. Cezaevinde olan kızın ağabeyi Cengiz Yüksel´in de şüpheli olarak ifadesi alındı.
4 GÜN BOYUNCA İŞKENCE YAPMIŞLAR
O dönem annesine ait kuaförde çalıştığı sırada müşteri olarak gelen G.Y. ile tanışan Oğuzhan Ekinci´nin, genç kızı ailesinden istediği, ancak ölümle tehdit edildiği ortaya çıktı. Bir süre görüşmeyi kesen çiftin, yeniden birlikte olmaya başlaması üzerine genç kızın ağabeylerinin, 14 Temmuz 2006´da konuşma bahanesiyle çağırdıkları Ekinci´yi kaçırdıkları, Sinanpaşa Mahallesi´ndeki bir evde 4 gün işkence yaptıkları belirlendi.
GÖMÜP, BETON DÖKTÜLER
Ekinci´nin, G.Y.´den ayrılmayacağını söylemesi üzerine genç kızın ağabeyleri ve arkadaşları tarafından boğularak öldürüldüğü, cesedinin de kilime sarılarak Mersin´in Silifke ilçesine götürüldüğü tespit edildi. Ekinci´nin cesedinin, Kızkalesi bölgesinde yüksek bir tepeye gömülüp, vahşi hayvanlar tarafından çıkartılmaması için de üzerine beton döküldüğü saptandı. Cesedin gömüldüğü yerde araştırma yapan polis, çıkarılan insan kemiklerini Adana Adli Tıp Birimi´ne gönderdiği, yapılan incelemenin ardından kemiklerin, Oğuzhan Ekinci´ye ait olduğu anlaşıldı.
MAHKEMEDE ORTAYA ÇIKTI
Mahkemeye sevk edilen Cengiz Yüksel, eşi Emine Yüksel ve kardeşleri Muhammet Ali ve Bülent Yüksel suçlamaları reddederek, Ekinci´yi konuşmak için çağırdıklarını, birkaç kez dövdükten sonra bıraktıklarını öne sürerek G.Y.´nin ise hayatta olduğunu ve bir sonraki duruşmaya geleceğini söyledi. Daha sonraki duruşmaya katılan G.Y.'nin, ağabeylerinin otoriter olduklarını, Ekinci´nin de taciz mesajlarına dayanamayıp, başına tabancayla ateş edip intihar girişiminde bulunduğunu ve bu nedenle de engelli kaldığını söylediği öğrenildi. Bazı şüpheliler ise suçlarını itiraf etti. Mahkemenin karar duruşmasında genç kızın ağabeyleri Cengiz, Muhammet Ali ve Bülent Yüksel ile 7 arkadaşı tutuklanırken, 4 şüpheli önce, 2 şüpheli de daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
5 YIL SONRA YAKALANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Oğuzhan Ekinci´nin öldürülmesiyle ilgili, daha önce tutuksuz yargılama kararıyla serbest bırakılan, ardından da `canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme´ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Haluk K.´nin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, aradan geçen 5 yılın ardından Haluk K.´nin, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi´ndeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Geçen hafta söz konusu adrese baskın yapan polis, cinayet şüphelisini yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Haluk K., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-01 09:58:59

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