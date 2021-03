Çukurova Belediyesi’nden sınava hazırlana adaylara destek

Çukurova Belediyesi’nden sınavlara hazırlanan adaylara büyük destek sağlandı. Atatürk Kadın Yaşam Köyü´nde bulunan kütüphane ve gençlik merkezi, Belediye Başkanı Soner Çetin’in talimatıyla sınava hazırlananlar için eğitim kampına çevrildi.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü’ne bağlı Atatürk Kadın Yaşam Köyü´nde bulunan kütüphane ve gençlik merkezi, öğrenci ve sınava girecek adayların uğrak yeri haline geldi. Burada oluşturulan alanlarda, gözetmenlerin kontrolünde bir ders çalışma imkanı bulunuyor. Sınavlara hazırlanan her yaştan adaylar, Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin’e, salonları kendilerine açtığı ve bu imkanı oluşturduğu için teşekkür ederek, evlerinden daha rahat bir ortamda ders çalışma imkanını yakalayabildiklerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına son derece uyulduğu için gönül rahatlığıyla geldiklerini belirtiyor.

Her sabah mesai saatiyle kapılarını açan gençlik merkezi ve kütüphane, akşam 8’e kadar adaylara hizmet veriyor.

Bir yandan sınava hazırlanan adaylar, diğer yandan da zorlu şartlarla baş etmenin ve ders çalışma tekniklerinin yollarını öğreniyorlar. Çukurova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı bir psikolog, periyodik zamanlarda adaylara grup ve bireysel olarak brifing veriyor. Ders çalışma tekniklerinden, sınav kaygısına kadar, motivasyondan, sınavlarda zaman yönetimi ve psikolojik desteklerine kadar pek çok alanda belediye psikologu, öğrenci ve sınav adaylarına destek oluyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yerel yönetimlerin toplumun genç yaşlı her kesimine hizmet etmek zorunda olduğunu söyledi. Belediyelerin doğumundan ölümüne vatandaşın her zaman yanında olması gerektiğini kaydeden Başkan Çetin, “Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların Atatürk ilkelerine bağlı bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizim için çok önemli. Biz de bu doğrultuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Sınava hazırlanan öğrencilerden çok talep gelince hiç düşünmeden Atatürk Kadın Yaşam Köyü´ndeki kütüphaneyi ve Gençlik Merkezi’ni tahsis ettik. İhtiyaç olduğunda yeni kütüphaneleri gençlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

