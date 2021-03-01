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Adana’da dronla sivrisinek mücadelesi Başkan Karalar: “Sivrisinekle mücadelede daha etkili ilaçlar ve yöntemler kullanıyoruz”

İHA

Adana’da dronla sivrisinek mücadelesi Başkan Karalar: “Sivrisinekle mücadelede daha etkili ilaçlar ve yöntemler kullanıyoruz”

Adana Büyükşehir Belediyesi, bu yaz sivrisinek sorununun olabildiğince az yaşanması için yoğun çalışıp farklı yöntemlerle mücadele gerçekleştiriyor. 119 araç, 300 personelle yapılan sinekle mücadelenin daha etkin olması için bu yıl drone ile ilaçlama da başlatıldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın talimatıyla, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nca alınan dronelar keşif ve ilaçlamada büyük kolaylık sağlıyor. Standart ilaçlamada ulaşılamayan gölet ve bataklık benzeri yerler drone ile ilaçlanıyor.
Drone ile ilaçlama yapılan bölgede incelemede bulunan Başkan Zeydan Karalar, “Adana ülkemizde sıtma ile mücadelenin başladığı kent. Bataklıkları kurutmak için, sıtma ağacı da denilen okaliptus ağaçları dikildi. Adana yapı itibariyle sivrisinekle mücadelenin kolayca yapılabileceği bir yer değil. Geride kalan iki yılda sivrisinekle mücadeleyi yaptık ama buna rağmen sivrisineğin Adanalıyı rahatsız ettiğini gördük. Bu yıl standart yoğun mücadelenin yanında farklı bir yöntem deniyoruz. Sivrisinek üreten dereler, su birikintileri ve farklı noktalar temizleniyor, ilaçlanıyor fakat üzerinde ilaçlama yapılamayan dalyan, büyük göletler, bataklıklar, özellikle Karataş gibi sahillerde olağanüstü sinek üremesine neden oluyor. Bu yıl standart şekilde ilaçlamanın yapılamadığı bölgelere ulaşmak için drone temin ettik. Drone aracılığıyla ilaçlama yapılmayan yer kalmıyor. Ümidimiz odur ki bu yıl geçmiş yıllara oranla sinek daha az rahatsız edici olacak. Bunun için çalışıyoruz. En etkili ilacı alıp, sinekle mücadeleyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bütün birimlerimiz bu konuda teyakkuzda. İnşallah bu sene sineği daha az yaşayacağız. 30 paket ilaç taşıyan bir drone her uçuşta 750 dönüm arazi ilaçlıyor. İlaç birkaç dakika içinde yayılıyor ve etkili oluyor” dedi.
Geçen yıl da sivrisinekle mücadelenin yoğun yapıldığını kaydeden Karalar, “Geçen yıl normalde haftada bir, 15 günde bir ilaçlama yapılırken biz neredeyse her gün ilaçlama yaptık. Eskiden larva dönemi mart ayında olurdu. Mart ayında ciddi mücadele edilip, larva imha edildiğinde sinek az olurdu. Şimdi larva dönemi farklı aylara yayıldı. Bu nedenle sivrisinekle mücadele de zorlaştı. Onun için biz de bu yıl farklı tedbirler aldık. Daha etkili ilaçlarla mücadeleye devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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