Adana’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu

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Adana’da internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Asayiş Şubeye ve Narkotik Şubeye bağlı polislerin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aralarında kadınlarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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