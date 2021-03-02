Yasadışı bahis hesaplarından servet çıktı Adana polisinin yaptığı operasyonda yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 6’sı kadın 53 kişi gözaltına alındı Zanlıların 6 aylık hesap hareketinin 87 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 6’sı kadın 53 kişi gözaltına alındı. Zanlıların 6 aylık hesap hareketinin 87 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı "Sanal Devriye" ekipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle yasa dışı bahis oynatanları 6 ay önce teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Polis yapılan takipte yasadı dışı bahis oynatanların organize bir şekilde hareket edip suç örgütü oluşturduklarını ve örgütün liderinin de İbrahim D., yöneticilerinin ise Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğunu tespit etti. Polis bu tespitler üzerine bugün şafak vakti Adana merkezli Osmaniye ve İzmir’de operasyon yaptı. 72 şüpheliyi gözaltına almak için harekete geçen polis şu ana kadar 6’sı kadın 53 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 3’ünün evinde 73 bin lira ve 100 Euro para, 2 tabanca, 1 uçak savar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Polis yasa dışı bahis oynatan ve hesabını kullandıran 87 şahsın 6 aylık hesap hareketinin de 87 milyon 300 bin lira olduğunu belirledi. Polis ayrıca A.K. isimli şahsın hesap hareketliliğinin 3 milyondan, I.K. isimli şahsın 8 milyondan, U.S.’nin ise 5 milyondan fazla olduğunu belirledi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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