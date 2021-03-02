Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen: “Rüzgarlı havalarda soba tamamen söndürülüp yatılmalı” “Türkiye’de yılda 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen: “Rüzgarlı havalarda soba tamamen söndürülüp yatılmalı” “Türkiye’de yılda 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz”

İHA

Rüzgarlı havada karbonmonoksit zehirlenmelerine dikkat Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen: “Rüzgarlı havalarda soba tamamen söndürülüp yatılmalı” “Türkiye’de yılda 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz”

Adana’da son 1 haftada soba zehirlenmesi nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti. Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen, “Rüzgarlı havalarda baca çok iyi çekmeyeceği için soba tamamen söndürülüp yatılmalı. Tam sönmemiş sobalardan çıkan karbonmonoksit gazı esas zehirlenmeye sebep olan faktör” dedi.
Adana’nın Seyhan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle son 1 haftada 4 kişi hayatını kaybetti. Soba zehirlenmesi nedeniyle kentte acil servislere başvuru oranı da arttı.
Acıbadem Adana Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Karbonmonoksit zehirlenmelerinin Türkiye’nin bir sorunu olduğunu belirten Özmen, “Türkiye’de yıllık 10 bin kişinin üzerinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Adana yine bu konuda şanslı illerden. Adana’da çok fazla hava soğuk olmadığı için çok soba yakımı yok” diye konuştu.

“Karbonmonoksit intoksikasyonu çok öldürücü bir durumdur”
Rüzgarlı havalarda sobanın tamamen söndürülmeden yatılmaması gerektiğini aktaran Özmen, “Özellikle rüzgarlı havalarda baca çok iyi çekmeyeceği için soba tamamen söndürülüp yatılmalı. Tam sönmemiş sobalardan çıkan karbonmonoksit gazı esas zehirlenmeye sebep olan faktör. Banyonun içerisinde şofben bulunması, gazlı şofbenlerin yanmamış atıklarından oluşan karbonmonoksit intoksikasyonu çok öldürücü bir durumdur” dedi.

“Oda havalandırılmalı”
Karbonmonoksit zehirlenmesine maruz kalmış kişilerde ilk yardımın çok önemli olduğunu vurgulayan Acil Tıp Uzmanı Yavuz Özmen, daha sonra şunları söyledi:
“İlk yardım konusu çok önemli. Soba zehirlenmesinde karbonmonoksit zehirlenmesiyle karşılaştığımızda ortamda bir is kokusu olabilir. Bayılmış insanlar görürsek yerde, onları yerden kaldırmaya çalışmayalım. Öncelikle odayı havalandıralım. Sonra o insanı havadar bir yere çıkartmak lazım. Yaralı kişiyi karbonmonoksit bulunan ortamda yerde tutmalıyız. Sonra da 112’ye haber vermek lazım.”

“10 gün ağır iş yapılmamalı”
Soba zehirlenmesine maruz kalan kişilerin 10 gün boyunca ağır iş yapmaması gerektiğini aktaran Özmen, “En az 10 gün boyunca ağır iş yapmamaları gerekir. Çünkü dokular yeterli oksijeni kullanamayacağı için altta çok az bir damar tıkanıklığı varsa kalp krizi geçirebilir. 40 güne kadar da unutkanlık yapabilir. Özellikle bacasız soba kullanılmamalı. Mangal kömürü yakan ve hiçbir baca olmadan evler vardır Türkiye’de bunlar da olmamalı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekimden kan bağışına destek
YEREL HABERLER Başhekimden kan bağışına destek
Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor Yüreğir Belediyesi aşevinde pişirilen yemekler günde ortalama 2 bin 500 kişiye ulaştırılıyor
YEREL HABERLER Dev kazanlarda pişiyor, kapı kapı dağıtılıyor Yüreğir ...
Kızılay'dan eğitime destek
YEREL HABERLER Kızılay'dan eğitime destek
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu (2)
Adana'da bir ayda 94 torbacı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da bir ayda 94 torbacı tutuklandı
Yasadışı bahis hesaplarından servet çıktı Adana polisinin yaptığı operasyonda yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen 6’sı kadın 53 kişi gözaltına alındı Zanlıların 6 aylık hesap hareketinin 87 milyon 300 bin lira olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Yasadışı bahis hesaplarından servet çıktı Adana ...
Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci sınıflar için yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Adana'da okul öncesi, ilkokul, 8'inci ve 12'nci ...
Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
YEREL HABERLER Görme güçlüğü çeken kaçak sünnetçiye suçüstü
Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Adana'da, Suriyeli sığınmacı çocukların sünnet olmak üzere sıra beklediği ortaya çıkan kaçak muayenehane mühürlenip süresiz olarak kapatıldı
YEREL HABERLER Görme engelli kaçak sünnetçiye suçüstü Adana'da, ...
Adana´da geçen ay 94 'torbacı' tutuklandı
YEREL HABERLER Adana´da geçen ay 94 'torbacı' tutuklandı
Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira borçlandırdılar İzmir’de çalışırken beyin kanaması geçiren bir kişi, üzerine 6 şirket kurulup, adına 1.5 milyon lira kredi çekildiğini öne sürdü Nesimi Kılıç, borcu ödeyecek durumu olmadığını, sürekli haciz geldiğini söyledi
YEREL HABERLER Üzerine 6 şirket kurup, 1.5 milyon lira ...
Damat ve öldürdüğü kayınbabasının son görüntüleri ortaya çıktı Adana’da boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evde karısını, kayınbiraderini yaralayıp kayın babasını öldürdükten sonra intihar eden damat ve öldürdüğü kayınbabasının olay öncesi görüntüleri güvenlik kamarasına yansıdı
YEREL HABERLER Damat ve öldürdüğü kayınbabasının son görüntüleri ...
Adana´da bal tüketimi pandemide iki kat arttı
YEREL HABERLER Adana´da bal tüketimi pandemide iki kat arttı
Seyhan’da büfe tartışması Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Fidan Vursavuş, parkların içindeki 20 büfenin kaldırılmasına yönelik teklifin geçen ay komisyonda ve mecliste oy çokluğuyla reddedilmesini eleştirdi Vursavuş: "İlkokul talebesi çocuğa sorarsanız, hizmet anlamında 800 bin mi büyüktür, 20 insan mı derseniz, size cevabı verirler. 800 bin insanın hakkı daha önemlidir derler. “ MHP’li Şehmus Uçar: “Cumhur İttifakı olarak parkların içindeki büfelerin kaldırılması yönünde oy kullandık. Büfelerin kaldırılmasın istemeyen CHP’lilerdi"
YEREL HABERLER Seyhan’da büfe tartışması Seyhan Belediye Meclis ...
Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Adana'da yasa dışı bahis operasyonu
Adana’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu
YEREL HABERLER Adana’da şafak vakti yasa dışı bahis operasyonu
Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra ...
Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobil tarlaya devrildi: 2 ...
Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrildi: 2 ölü
YEREL HABERLER Otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra ...
Serebral palsi hastası Makbule akülü sandalyesi bozulunca eve hapsoldu Makbule Gülşah Canbolat: “O gitti benim dünyam karardı”
YEREL HABERLER Serebral palsi hastası Makbule akülü sandalyesi ...
Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp´tan grup kurarak arıyorlar (2)
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp´tan grup ...
Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu Adana’da 4 gün önce yürüyüş yapmak için evden çıkıp bir daha dönmeyen 86 yaşındaki adamı akrabaları WhatsApp üzerinden grup kurarak ararken cesedini Seyhan Nehrinde buldular
YEREL HABERLER Kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu Adana’da 4 gün ...
Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp´tan grup kurarak arıyorlar
YEREL HABERLER Kaybolan Alzheimer hastasını WhatsApp´tan grup ...
Yüreğir’e 21 yeni park yapılacak
YEREL HABERLER Yüreğir’e 21 yeni park yapılacak