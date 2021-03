Akay: "Ortak paydamız Adana olmalı" Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana’da yaşayan, bu kenti seven, bu kentin öneminin farkında olan herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve birlikte çalışması gerektiğini ifade etti

1 Mart On Numara çekiliş sonuçları

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Adana’nın gelişimi, ilerlemesi konusunda tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapması ve birlikte çalışması gerektiğini belirterek, "Ortak paydamız Adana olmalı" dedi.

Adana’da yayın yapan radyoların imtiyaz sahipleri ve yöneticileri Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ı makamında ziyaret etti. Radyoların kitle iletişimindeki önemine dikkati çeken radyo yayıncıları, radyoların medya sektörünün görünmeyen yüzü olmasına karşın, topluma ulaşmada önemli bir rol oynadığını aktardılar.

Adana’nın 1980’lerden itibaren gerilemeye başladığını belirten Başkan Akay ise, Adana gerilerken, çevresindeki illerin ise ilerlediğine işaret etti.

Adana’nın gelişimi, ilerlemesi konusunda tüm kurum ve kuruluşların işbirliği yapması ve birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Akay, “Ortak paydamız Adana olmalı. Dünyanın en stratejik noktasında bulunan Adana’da ne ararsanız var. Böylesine önemli ve değerli bir kentte, bugün başka kentleri konuşuyorsak ortada bir sorun var demektir. Bu yüzden Adana’da yaşayan, bu kenti seven, bu kentin öneminin farkında olan herkesin sorumluluk bilinciyle hareket etmesi ve birlikte çalışması gerek” dedi.



"Adana'nın gerçek yüzünü göstermeliyiz"

Adana’yı ileriye taşıyacak çalışmalarda medyanın önemli bir role sahip olduğunun altını çizen Akay, “Adliye vakalarıyla anılan Adana’nın bu olmadığını, adliye olaylarının hemen her ilde yaşandığını tüm Türkiye’ye anlatmalıyız. Adana’nın bereketli toprakları, doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel geçmişi, iklimi ve stratejik konumu, Cumhuriyetin kuruluş döneminde sanayi ve tarımda oynadığı öncü rolü herkese göstermeliyiz. Yazılı, görsel, sesli, dijital ve sosyal medya organlarına bu anlamda büyük bir görev düşüyor. Adana’nın bir dünya kenti olması için gereken her şeye sahip olduğumuzun farkında olmalı, hep birlikte bu kenti ayağa kaldıracak çalışmaları zaman geçirmeden yaşama geçirmeliyiz. Bu konuda yapılacak tüm çalışmalara sorumluluk bilinciyle destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Ziyarette radyo yayıncıları Başkan Akay’a nostaljik radyo armağan etti.

