Okul önlerinde özel harekat destekli narkotik köpekli uygulama Yeni tip korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okulların bugün seyreltilmiş olarak tekrar başlamasıyla birlikte Adana polisi hem pandemi kurallarına uyulması hem de öğrencilere yabancı madde satılmaması için özel harekat destekli narkotik köpekli uygulama yaptı

Adana'da yeni tip korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan okulların bugün seyreltilmiş olarak tekrar başlamasıyla birlikte polis, hem pandemi kurallarına uyulması hem de öğrencilere yabancı madde satılmaması için özel harekat desteğinde narkotik köpekli uygulama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısında yeni tip korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır kapalı kalan okulların yeniden seyreltilmiş eğitim biçimiyle açılacağını duyurmasının üzerinden bugün Adana’da polis, okul önlerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik, Çocuk, Özel Harekat, Trafik Denetleme ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelindeki bütün okulların önünde hem pandemi uyarısı yaptı hem de öğrencilere yabancı madde satılmaması için tek tek kontrol gerçekleştirdi. Ekipler kontrol yaparken özel harekat polisleri elleri tetikte çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis yoldan geçen araçları da durdurarak hassas burunlu narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. Polisler vatandaşları sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı. Polisin okul önündeki çocuklara da pandemi kurallarına uymalarını aksi takdirde okulların yeniden kapanabileceğini söyledi. Polisin bu uyarısı üzerine öğrenciler, okulu çok özlediklerini, açılmasının iyi olduğunu bu nedenle bütün kurallara uyacaklarını söyledi. Polisin okul önlerindeki uygulaması devam ediyor.

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