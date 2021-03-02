Adana'da silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu: 10 gözaltı

Adana il merkezi, Kozan ve İmamoğlu ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan soruşturmada; Adana il merkezi, İmamoğlu ve Kozan ilçelerinde silah kaçakçılığı ile kendilerini kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan polis, icra müdürü ve icra memuru olarak tanıtarak, vatandaşların üzerlerine kayıtlı taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerindeki haczi kaldırma yalanı ile para alarak dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik bugün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyon sonucunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet şarjör, 231 adet tabanca mermisi, 69 adet av tüfeği fişeği, 1 adet oluklu bıçak, 7 adet cep telefonu ve 5 adet fünye ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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