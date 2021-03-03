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ÇKA Mali Destek Programlarını açıklandı “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıklarında ilan edilen 2 mali destek programının toplam bütçesi 30 milyon TL ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, 2021 yılı içinde yürütecekleri mali ve teknik destek programları ile Çukurova Bölgesinde toplam 100 milyon TL yatırım yapılmasının sağlanacağını belirtti

İHA

ÇKA Mali Destek Programlarını açıklandı “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıklarında ilan edilen 2 mali destek programının toplam bütçesi 30 milyon TL ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, 2021 yılı içinde yürütecekleri mali ve teknik destek programları ile Çukurova Bölgesinde toplam 100 milyon TL yatırım yapılmasının sağlanacağını belirtti

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) 2021 yılı mali destek programlarını açıkladı. “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıklarında ilan edilen 2 mali destek programının toplam bütçesi 30 milyon TL.
ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, yaptığı açıklamada ajansın, 2021 yılı içinde yürüteceği mali ve teknik destek programları ile Çukurova Bölgesinde toplam 100 milyon TL yatırım yapılmasının sağlanacağını söyledi. Ülger, "Ajansımızın sağlayacağı toplam hibe miktarı ise 63 milyon TL’dir. Programların ilk ayağı bölge kalkınması sürecinde öncelikli olarak görülen konulara büyük katkılar sunacak 30 milyon TL bütçeli 2 Mali Destek Programını ilan etmiş bulunuyoruz" dedi.

Bölgenin turizm altyapısı güçlendirilecek
Bu programlardan ilkinin toplam bütçesi 15 milyon TL olan “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” olduğunu belirten Ülger,
"Bu program bölgede toplam turizm gelirlerinin arttırılması amacıyla, turizm destinasyonlarında turizm altyapılarının güçlendirecek yatırımları destekleyecektir. Programın uygun başvuru sahipleri, Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlardır. Projelerin destek miktarı asgari 500 bin TL, azami ise 2,5 Milyon TL’dir" diye konuştu.

Yenilik ve verimlilik kapasitesi arttırılacak
İkinci programın ise “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” olduğunu vurgulayan Ülger şunları kaydetti:
"Bu program bölgemizin yenilik ve verimlilik kapasitesinin artırılmasını, mevcut sanayi ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile serbest bölgelerde üretim kapasitesinin ve verimliliğin artırılması için gerekli altyapı yatırımlarının yapılması, güçlendirilmesi ve ortak üretim altyapılarının oluşturulmasını, kurulmakta olan sanayi bölge ve sitelerinde ise öncelikli altyapı yatırımlarının tamamlanmasını amaçlamaktadır. Toplam bütçesi 15 milyon TL olan bu programa Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Projelerin destek miktarı asgari 500 bin TL, azami ise 2,5 milyon TL’dir.”
Genel Sekreter Ülger, 2021 yılında bölgeye yapılan desteklerin bu mali destek programlarından ibaret olmadığına dikkat çekerek, “Bu programların yanı sıra Fizibilite Destek Programı, Teknik Destek Programı, Finansman Desteği, Güdümlü Proje Desteği ve Yönetim Danışmanlığı Teknik Desteği de yıl içinde farklı tarihlerde ilan edilecektir. 2021 yılında yürüteceğimiz mali destek programlarının Adana ve Mersin illerimize hayırlı olmasını diliyorum“ şeklinde konuştu.
Projeler için elektronik ortamda son başvuru tarihinin 16 Nisan olduğu, programla ilgili detaylı bilgi ve başvuru rehberlerine "cka.org.tr" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.
Mali Destek Programı’na ilişkin bilgilendirme toplantısı 5 Mart ve proje yazma eğitimleri ise 1112 Mart tarihlerinde çevrimiçi gerçekleştirilecek.

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