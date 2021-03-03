Tufanbeyli’de mutasyonlu virüs görüldü

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Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde mutasyonlu virüs görüldü.



Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Sarı yaptığı yazılı açıklamada ilçede mutasyonlu virüs tespit edildiğini belirterek “Bugün alınan test sonuçlarına göre ilçemizde mutasyonlu virüs vakası tespit edilmiştir. Lütfen sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda dikkatli olalım. Özellikle kapalı ortamlarda virüsün bulaş hızının arttığını unutmayalım ve gerekli olmadıkça bir araya gelmekten kaçınalım” dedi.

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