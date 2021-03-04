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Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı Mağdur genç önce şaka sandığını, telefonu getirmeyince polise şikayet ettiğini söyledi

İHA

Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı Mağdur genç önce şaka sandığını, telefonu getirmeyince polise şikayet ettiğini söyledi

Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı. Arkadaş kurbanı genç önce şaka sandığını, telefonu getirmeyince polise şikayet ettiğini söyledi
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez ilçe Yüreğir’e bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Aktan (34) arkadaşı, Uğur B. (32) ile bir fırına girip ekmek almaya gitti. İki arkadaş ekmek kuyruğunda beklemeye başladı. Uğur B. bu esnada arkadaşının pantolonunun arka cebinde bulunan 2 bin lira değerindeki cep telefonunu, el çabukluğuyla aldı. Bu durumu fark eden Burak Aktan arkadaşının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra iki arkadaş ekmek alıp ayrıldı. Arkadaşının cep telefonunu getirmesini beklerken bir türlü getirmeyince polise başvurdu.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Burak Aktan’ın ifadesi doğrultusunda zanlının bilgilerini alıp bölgede kapsamlı bir arama başlattı. Çabalar sonuç verdi ve Uğur B., olaydan 4 saat sonra yolda yürürken polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, “Ben fırına ekmek almaya gitmiştim. Kimsenin telefonunu çalmadım” dedi. Ancak çapraz sorguda suçunu itiraf etti. İşsiz olduğunu, bu nedenle borçlarının biriktiğini söyleyen Uğur B., “Borcumu ödemek için telefonu çaldım” dedi.
Uğur B.'nin çaldığı telefonu 300 liraya sattığı öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

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