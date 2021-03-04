Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocukluk çağı obezitesi 3 kat arttı Pandemide hareketsiz kalmak kilo alımına neden oluyor Değişen beslenme alışkanlıkları, giderek hareketsizleşen yaşam tarzı, teknolojik cihazların karşısında uzun süre kalma gibi etmenlerin üzerine eklenen pandemi koşulları, obezite oranlarını artırıyor Araştırmalar, vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan obezitenin çocuklarda görülme oranının son 20 yılda 3 katına çıktığını gösteriyor

İHA

Çocukluk çağı obezitesi 3 kat arttı Pandemide hareketsiz kalmak kilo alımına neden oluyor Değişen beslenme alışkanlıkları, giderek hareketsizleşen yaşam tarzı, teknolojik cihazların karşısında uzun süre kalma gibi etmenlerin üzerine eklenen pandemi koşulları, obezite oranlarını artırıyor Araştırmalar, vücutta aşırı yağ birikimi olarak tanımlanan obezitenin çocuklarda görülme oranının son 20 yılda 3 katına çıktığını gösteriyor

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, kanser, yüksek tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok ciddi hastalığa davetiye çıkaran obezitenin artık toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çekerek, “Obezite, tedavi edilmesi gereken bir sağlık sorunudur ve etkin kilo kaybı için yeme ve yaşam şekli değişikliklerinin de kalıcı ve sürdürülebilir olması gerekir” dedi.
Ortalama vücut ağırlığına sahip erkeklerdeki yağ oranı yüzde 1520 ve kadınlarda da yüzde 2530 aralığında oluyor. İdeal yağ oranı ise Beden Kitle İndeksi ile hesaplanıyor. Buna göre boy uzunluğu, vücut ağırlığının karesine bölünüyor ve ortaya çıkan sonuç 2529.9 ise kişi fazla kilolu, 30’un üzerinde obez olarak kabul ediliyor. Obezitenin tüm dünya için giderek artan bir toplum sağlığı sorunu haline geldiğini kaydeden Uzman Diyetisyen Pazike Gizem Akgül, “Çocuklarda artan internet bağımlılığı, bilgisayar ve tablet karşısında geçirilen sürenin uzaması ve pandemi nedeniyle hareketli yaşamın iyice kısıtlanması, obezite sorununu hiç olmadığı kadar büyük bir boyuta taşıdı. Çocukluk çağı obezitesi 21. yüzyılın en ciddi sağlık sorunlarından biri haline geldi. Aslında oranlar yetişkinler için de çok parlak değil. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre kadınlarda obezite sıklığı yüzde 23.9 ve erkeklerde de yüzde 15.2 düzeyinde. Yani ülkemizde her dört kadından biri ve yedi erkekten biri obez” diye konuştu.

Obeziteye yol açan beslenme hataları
Hareketsiz yaşam tarzının yanı sıra yeme alışkanlıklarındaki değişimin temel bir etmen olduğuna dikkat çeken Pakize Gizem Akgül, obeziteye neden olan beslenme hatalarını şöyle sıraladı:
"Aşırı besin tüketmek,
Öğün atlamak, uzun süre aç kalmak ve sonrasında aşırı yemek,
Yemek yerken başka aktiviteler yapmak, televizyon izlemek, telefonla oynamak,
Sofrada uzun süre oturmak,
Sohbet ederken yemek yemek,
Gece uyanıp atıştırmak,
Yeterli su içmemek,
Su yerine yüksek enerjili asitli içecekler tüketmek,
Stresli ve sıkıntılı anlarda yemeğe yönelmek,
Öğün aralarında çok sık atıştırmak,
Basit karbonhidrat, rafine şeker ve yüksek yağ içeren, hızlı tüketime hazır besinleri tercih etmek,
Akşam geç saatte yemek."

Onlarca hastalığın nedeni
Beslenme ve Diyet Uzmanı Pakize Gizem Akgül, vücutta artan yağ oranının bütün organları, hormonları, damarları olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu da obezitenin başta kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri olmak üzere “hipertansiyon, diyabet, insülin direnci, solunum sistemi hastalıkları, dislipidemi, metabolik sendrom, inme, safra kesesi hastalıkları” gibi sorunlara yol açması anlamına geliyor" dedi.
Ayrıca vücuttaki aşırı yağın kadınlarda polikistik over sendromuna neden olabildiğini anlatan Akgül, şunları söyledi:
“Yine kadınlarda adet dönemi bozukluğu hem kadınlarda hem erkeklerde seks hormonunu olumsuz etkilemesi gibi durumlar görülüyor. Obez çocuklarda büyüme hormonu azalıyor. Konya’da yapılan bir araştırmaya göre de obezlerdeki kronik hastalık oranı obez olmayanlara göre 1.8 kat daha fazla. Ayrıca geçen yıl yapılan bir çalışma da BKİ arttıkça diyabet sıklığının da yükseldiğine işaret ediyor. Bir de işin duygusal kısmı var. Obez hastalarda anksiyete, depresyon, sosyal damgalanma gibi psikolsosyal sorunlar yaşanıyor. Obezlerde depresyon oranının yüzde 81,3 olduğunu gösteren çalışmalar bulunuyor. Kısacası obezite yaşam kalitesini bozan, ömrü kısaltan hastalıklara neden olabiliyor.”

Kalıcı tedavi için alışkanlıklar değişmeli
Tedavide temel amacın kişinin kalıcı yaşam değişikliği sağlaması olduğunu vurgulayan Akgül, “Diyetlerin, kişinin hastalıklarına, yaşına, yaşam şekline ve fiziksel aktivite durumuna göre planlanması gerekir. Yeterli ve dengeli bir beslenme ile birlikte günlük sıvı ihtiyacı da planlamalıdır. Çok düşük diyetlerden kesinlikle kaçınılmalıdır” diye konuştu. Çok düşük kalorili diyetlerin vitamin ve mineral eksikliklerine, kas kayıplarına neden olabileceğine dikkat çeken Akgül, yaşam tarzı değişikliğine neden olmayan diyetlerin uzun vadede motivasyon düşüklüğüne de neden olduğunu belirtti.

İlk hedef altı ayda yüzde 10 kilo kaybı
Obezite tedavisinde 6 aylık takip sürecinde yüzde 10’luk kilo kaybının sağlık sorunlarının önlenmesinde yarar sağladığına dikkat çeken Pakize Gizem Akgül, şunları kaydetti:
“Önemli olan nokta kişinin yaşam şeklini koruması. Araştırmalar obezite tedavisi sonrasında ancak yüzde 5’inin ulaştığı kiloyu koruduğunu gösteriyor. Düzenli fiziksel aktivite alınan enerjinin harcanmasında en etkin yöntemlerdendir. Ayrıca egzersiz yapmak kas gücünü artırır, insülin direncinin azalmasına yardımcı olur ve bel bölgesi yağlanmasını önler. İyi kolesterolün artmasını, kötü kolesterolün ve trigliserit seviyesinin düşmesini destekler. Düzenli egzersiz aynı zamanda depresyonu ve anksiyeteyi azaltarak bireylerin sosyalleşmesini sağlar, diyete uyumu kolaylaştırır. Obezite tedavisinde haftada 150 dakika orta şiddetli aerobik, fiziksel aktivite önerilmektedir.”

Popüler diyetlerden uzak durun
Obezite konusunda “Bilimsel olmayan, popüler diyetlerden uzak durun” çağrısında bulunan Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, “Artan obezite ile birlikte hızlı çözüm arayışı ile başvurulan internetteki diyetler, sağlığınız açısından tehdit oluşturabilir. Bireye özel olmayan, tek tip besinlere dayalı, pek çok bitki çayı ve ilaç içeren, karbonhidrat ve protein ayrımına dayalı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlıklarını benimsetmeyen diyet yöntemlerinden kaçının” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 7 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan: "Nadir hastalıkların yüzde 80'ini kalıtımsal metabolik hastalıklar oluşturuyor"
YEREL HABERLER Türkiye'de 7 milyon kişi nadir hastalıkla yaşıyor Prof. ...
Arkadaşının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Arkadaşının cep telefonunu çalan şüpheli yakalandı
Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'da göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 tutuklama
Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu Adana'da kadınlar, kara kazanlarda odun ateşinde yaptıkları turunç tatlısının kilosunu 18-20 TL'den satıyor
YEREL HABERLER Turunç tatlısı kadınların gelir kapısı oldu Adana'da ...
Flamingoların gökyüzü dansı Adana'da flamingolar ve sakarmekeler doğa harikası Akyatan Lagünü'nü renklendirdi
YEREL HABERLER Flamingoların gökyüzü dansı Adana'da flamingolar ve ...
Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu çaldı Adana’da ekmek kuyruğunda beklerken arkadaşının cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı Mağdur genç önce şaka sandığını, telefonu getirmeyince polise şikayet ettiğini söyledi
YEREL HABERLER Ekmek kuyruğunda arkadaşının telefonunu ...
Bin 350 lira maaşla hesaplarında milyonları taşıdılar Adana merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 59 şüphelinin, 6 ayda, bin 350 lira maaş verdikleri ev hanımı, oto galerici ve işsiz kişilerin hesaplarından 87 milyon 300 bin lira para aktardıkları belirlendi
YEREL HABERLER Bin 350 lira maaşla hesaplarında milyonları ...
Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu Adana polisinin MİT ile birlikte yaptığı operasyonda, 225 göçmeni Türkiye’ye getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5’i tutuklandı
YEREL HABERLER Göçmen tacirlerine MİT-polis operasyonu Adana ...
Seyhan Belediyesi'nde 5 madde daha kabul edildi
YEREL HABERLER Seyhan Belediyesi'nde 5 madde daha kabul edildi
Ressam Çakar: "Sanat, insanın ruhunu nakışlayan güzellikler bütünüdür"
YEREL HABERLER Ressam Çakar: "Sanat, insanın ruhunu nakışlayan ...
6 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncakçının beraatine itiraz
YEREL HABERLER 6 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla ...
Zili çalan saldırganlar, kapıyı açan gence eşi ve çocuğunun gözleri önünde kurşun yağdırdı
YEREL HABERLER Zili çalan saldırganlar, kapıyı açan gence eşi ve ...
Tufanbeyli’de mutasyonlu virüs görüldü
YEREL HABERLER Tufanbeyli’de mutasyonlu virüs görüldü
Duş almadan önce sigara yaktı; meydana gelen patlamada yaralandı
YEREL HABERLER Duş almadan önce sigara yaktı; meydana gelen ...
Şofben bomba gibi patladı, canını 2 dakikayla kurtardı Adana’da evdeki şofbenin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Şofben bomba gibi patladı, canını 2 dakikayla ...
Şehit polislerin mezarlarını, DEAŞ'ın Türkiye emirinin oğlu ve yeğeni tahrip etmiş (2)
YEREL HABERLER Şehit polislerin mezarlarını, DEAŞ'ın Türkiye ...
Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lı 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Şehit mezarlarına saldıran DEAŞ'lı 5 kişi tutuklandı
Kozan Devlet Hastanesine 3 doktor atandı
YEREL HABERLER Kozan Devlet Hastanesine 3 doktor atandı
Kozan’da trafik kazaları: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kozan’da trafik kazaları: 3 yaralı
Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan’da online düzenlenecek
YEREL HABERLER Portakal Çiçeği Karnavalı 1-4 Nisan’da online ...
Evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan Seda´nın ölüm tehdidi aldığı iddiası
YEREL HABERLER Evlilik vaadiyle kandırılıp fuhşa zorlanan Seda´nın ...
Adana’da iç su ve denizlerde temizlik çalışması Yüzer katı atık toplama bariyeri ile yaklaşık 7 ton katı atık toplanarak bertaraf edildi
YEREL HABERLER Adana’da iç su ve denizlerde temizlik çalışması Yüzer ...
Estetik kaygılar işitme cihazlarından uzaklaştırıyor 75 yaş sonrası her 3 kişiden birinde işitme sorunu görülüyor Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Ülkü Tuncer: "İşitme kaybı tedavi edilmediğinde hafıza sorunlarına, yeni bilgi ve beceri geliştirememe ve iş performansında azalmaya yol açabilir"
YEREL HABERLER Estetik kaygılar işitme cihazlarından ...
Yüreğir'e yarı olimpik yüzme havuzu Kışla Mahalesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temeli atıldı
YEREL HABERLER Yüreğir'e yarı olimpik yüzme havuzu Kışla Mahalesi ...