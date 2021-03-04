Başkan Kocaispir'den antrenörlere pandemi desteği

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Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede bulunan amatör kulüplerin antrenörlerine maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.

Pandemi sürecinde zor günler geçiren yerel gazetelere ve radyolara ilan desteği veren, ardından amatör spor kulüplerine maddi destek sağlayan Başkan Kocaispir bir yılı aşkın devam eden küresel salgın döneminde evine ekmek götürmekte zorlanan Yüreğir genelindeki amatör spor kulüplerinin tamamının antrenörlerine de imkanlar ölçüsünde maddi destek sağlayacak.

Başkan Kocaispir’in spor camiasına yönelik yeni uygulaması antrenörler tarafından sevinçle karşılandı.

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