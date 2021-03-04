Yavru dağ keçisine belediye çalışanı sahip çıktı Pozantı'da yol çalışması yapan iş makinesi operatörü tarafından bitkin halde bulunan yavru keçi, gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliği görevlilerine teslim edildi

Adana’nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı'nda yol çalışması yapan belediye personeli, bitkin halde bulduğu yavru dağ keçisine sahip çıktı.

Pozantı Belediyesinin Belemedik Tabiat Parkı içerisinde yapmış olduğu 13 odalı butik otel yolunda düzenleme ve genişletme çalışmasında bulunan iş makinası operatörü Murat Bulat, kepçe ile çalışırken bir yavru dağ keçisi gördü. Hayvanı korkutmamak için kullandığı iş makinesinin motorunu durduran operatör, yavru dağ keçisinin bitkin halde olduğunu görünce yanına giderek yakaladı. Operatör Murat Bulat, ilk etapta su verdiği yavru keçiyi, bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Pozantı Şefliğindeki görevlilere teslim etti.



"Bu güzelliği nasıl vururlar"

Çalışmaları yerinde incelemek için tesadüfen bölgeye gelen Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay ise yavru dağ keçisini severek böylesine güzel canlılara nasıl olur da kıyıyorlar diyerek tepki gösterdi. Başkan Çay, “Bugün bir sürpriz ile karşı karşıyayız. Pozantı Belemedik Tabiat Parkı ve yeni yapmaya başladığımız Belemedik Butik Otelin ormanlık alanında bugün yavru bir dağ keçisi belediye personellerim tarafından bulundu. Muhtemelen küçük bir hastalığı var. Bu güzelliği nasıl vururlar, nasıl kıyarlar hakikaten anlamak mümkün değil. Pozantı av korumanın aynı zamanda yetiştirme merkezi. Bizim dağlarımızda ciddi anlamda dağ keçileri mevcut. Bu canlıları korumak bizlerin birinci görevi diye düşünüyorum. Doğanın içerisinde belediye başkanlığı yapmanın en güzelliği bu olsa gerek" diye konuştu.

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