Adana´da inşaat işçisi ve ustalarına ücretsiz 'Mesleki Yeterlilik Belgesi' eğitimi verilecek

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da inşaat sektöründe çalışmak için gerekli olan zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) olmayan işçi ve ustaların, sektörün önde gelen isimlerinin imzaladığı protokolle ücretsiz eğitim görüp belgelerini alabilmesinin yolu açıldı. İmzalanan bu protokolün ardından, belgesi olmayan inşaat ustası ve işçilerinin sigorta girişinin yapılmayacağı da belirtildi. MYB'si olmayan inşaat işçisi ve ustaların eğitim görüp ücretsiz olarak belgelerini almalarını sağlayacak protokol için Adana Kamu Müteahhitleri Derneği'nde (AKAMDER) toplantı düzenlendi. Toplantıya, AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya ve danışmanlık firması sahibi Banu Dilmaç ve akademi çalışanları katıldı. Toplantı sonrasında alınan kararlar ışığında mesleki yeterlilik konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokolle birlikte, zorunlu mesleki yeterlilik belgesi olmayan inşaat işçileri ve ustaları ücretsiz bir şekilde eğitim görüp belge alabilecek. Alınan belge, hem işçilerin sosyal haklarını korurken hem de iş güvenliği açısından önemli bir adım sağlanacak.

`BELGESİ OLMAYANIN SİGORTA GİRİŞİ YAPILAMAYACAK´

Yapılacak çalışmanın gerek kent gerekse ülke adına çok önemli bir çalışma olduğunu dile getiren AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektöründe gerekli uzmanlaşmanın sağlanması adına hızlı bir ilerlemenin kaydedileceğini belirtti. İnşattaki usta ve işçilerin 'ne iş olursa yapabilirim' düşüncesiyle hareket etmeyip alanında ustalaşması gerektiğini söyleyen Karslıoğlu, "Devletimiz, Avrupa Birliği standartlarına göre hareket ediyor. `Kim, hangi meslek alanında uzmansa o işi yapmalı´ diyor. Bu şekilde hem istihdam artar hem de kalifiye eleman yetişir. Bunun en önemli adımı da mesleki yeterlilik belgesidir. 2015 yılında başlayan bu uygulama usta ve işçilerin cebinden para ödemesi hususunda tıkanıklıklar yaşadı. Usta ve işçilere bu ücretler devlet tarafından geri ödeniyor olsa da çoğu kişi bu parayı yatırmak istemedi. Şimdi ise biz 3 sivil toplum kuruluşu olarak bu engeli kaldıracağız. Devletimizin de desteğiyle işçilerimiz belgelerini ücretsiz bir şekilde alacak. Bundan sonrası için de belgesi olmayan kişinin sigorta girişi başlatılamayacak ve o kişi inşaatta çalışamayacak" dedi.

İşçilerin mesleki deneyim konusunda uzmanlaşması adına, kanunun verdiği yetki dahilinde bir araya gelerek çalışma başlattıklarını ifade eden AYAMDER Başkanı Nadir Vurankaya ise kendilerinin kapısını çalan her işçinin ücretsiz bir şekilde eğitimini aldıktan sonra alanıyla ilgili mesleki yeterlilik belgesine kavuşacağını söyledi. Belgesiz işçi ve usta çalıştırmanın mümkün olamayacağını ifade eden Vurankaya, bu tür çalışmalarla daha sağlam bir kent inşa edileceğini belirtti.

Müteahhitler Birliği Başkanı Sedat Teoman Gürsesli ise bu belgelerin işçi ve ustalara ücretsiz olarak ulaştırılmasının mutluluk verici bir karar olduğunun altını çizerek tüm işçi ve ustaları eğitim almaya davet etti.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

