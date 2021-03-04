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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Valisi Elban: "Sarıdayız, hedefimiz mavi"

İHA

Adana Valisi Elban: "Sarıdayız, hedefimiz mavi"

Korona virüs salgınında kontrollü normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte müşteri kabul etmeye başlayan kafe ve restoranlarda maske denetimi yapıldı. Adana Valisi Süleyman Elban, “İnşallah rehavete kapılmazsak il olarak da ülke olarak da biz bu virüsün üstesinden geliriz. Biz sarıdayız, hedefimiz mavi” dedi.
Korona virüs tedbirleri sürerken, yaklaşık 4 ay önce Türkiye genelinde kafe ve restoranlarda oturarak yemek yeme yasaklanmıştı. Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı ve düşük, orta ve yüksek riskli illerde restoranlarda oturarak yemek yeme dönemi tekrardan başladı.
Adana’da ise müşteri kabul etmeye başlayan kafe ve restoranlarda maske denetimi yapıldı. Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleşen denetimlerde bütün kafe ve restoranlar tek tek denetlendi.
Vali Elban’da merkez Seyhan ilçesinde Gazeteci Mustafa Gümüşdamla Bulvarı üzerindeki kafe restoranları Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci ve beraberindekilerle denetledi. Denetimin ardından gazetecilere konuşan Vali Elban, “İlimiz 2. derece riskli iller grubunda yer alıyor. O manada da özellikle lokanta, yeme içme yerleri başta olmak üzere birçok yerler, kararlarda belirtilen kümeler dahilinde ve oradaki belirtilen oranlarda yani mesafe şartlarına uygun olarak açıldı. Kuralların uygulandığı dönemde Adanalı hemşerilerimiz kurallara çok ciddi uydular. Bize çok destek oldular. Görevli arkadaşlarımız alanda çok ciddi kuralların uygulanması ile ilgili denetim yaptılar ve bu sonuç ortaya çıktı. İnşallah rehavete kapılmazsak il olarak da ülke olarak da biz bu virüsün üstesinden geliriz. Biz sarıdayız, hedefimiz mavi” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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