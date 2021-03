Adana'da Orman Yangını Gönüllülerine eğitim veriliyor.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından her işletme müdürlüğünde oluşturulan Orman Yangını Gönüllü Ekiplerine düzenlenen işbaşı eğitimlerin ilki Karaisalı Orman İşletme Müdürlüğü sosyal tesislerinde başladı. Bölge müdürlüğünde toplam 1316 yangın gönüllüsüne teorik ve uygulamalı olarak verilecek eğitimlerle başarılı olan adaylarla kimlik kartı verileceği belirtildi.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, eğitimi açılışında yaptığı konuşmada, “Tüm ekiplerimizle birlikte orman yangınlarına karşı her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz. Orman yangınlarıyla mücadele vatan savunmasıdır. Orman Genel Müdürlüğü olarak yeşil vatanımıza her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Eğitimin teşkilatımız, bölgemiz ve yeşil vatanımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Mühendisi Yılmaz Bülbül tarafından temel orman yangını bilgisi, orman yangınlarına müdahale, ilk yardım, kişisel koruyucu donanım, iş güvenliği ve orman yangınlarında kullanılan, araç, gereç ve ekipmanlar hakkında bilgiler aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Nezir Şahbazoğulları tarafından arazöz, kullanılan ekipmanlar, su, köpük kullanımı, hortum serme ve el aletleri ile ilgili uygulama konularında bilgiler verildi.

