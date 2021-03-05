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Denetim komisyonunda "evrak kaçırıldı" iddiası Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şehmus Uçar, istedikleri dosya içerisinden kendilerine gelen bir evrakın alındığını iddia etti Şehmus Uçar: "Büyük bir suç işlendiği kanaatindeyim. Bunun takdirini yüce meclise bırakacağım. Hukuki olarak da gereken işleri yapacağız" CHP’li Süleyman Sözütek: "Denetim komisyonuna bugüne kadar istediğimiz tüm belgeler gelmiştir"

İHA

Denetim komisyonunda "evrak kaçırıldı" iddiası Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu Üyesi Şehmus Uçar, istedikleri dosya içerisinden kendilerine gelen bir evrakın alındığını iddia etti Şehmus Uçar: "Büyük bir suç işlendiği kanaatindeyim. Bunun takdirini yüce meclise bırakacağım. Hukuki olarak da gereken işleri yapacağız" CHP’li Süleyman Sözütek: "Denetim komisyonuna bugüne kadar istediğimiz tüm belgeler gelmiştir"

Seyhan Belediye Meclisinin dördüncü oturumunda, denetim komisyonuna gelen bir evrakın komisyon üyelerinin bilgisi olmadan dosya içerisinden alındığı iddia edildi. CHP’li Süleyman Sözütek, denetim komisyonuna bugüne kadar istedikleri tüm belgelerin geldiğini söyledi.
Seyhan Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Gülcan Bingöl tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan Seyhan Belediyesi Denetim Komisyonu’nun MHP’li Üyesi Şehmus Uçar, Ocak ayından bu yana denetim komisyonu olarak belediyenin müdürlüklerin yaptığı işleri Seyhanlı adına, hafta sonları hariç hemen hemen her gün bir araya gelerek denetim görevini yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Ancak büyük bir suç işlendiği kanaatindeyim. Bunun takdirini yüce meclise bırakacağım. Hukuki olarak da gereken işleri yapacağız" dedi.
Uçar, Komisyona Temizlik İşleri Müdürlüğünü çağırdıklarını, belediyenin daha önce verdiği geri dönüşüm işi ile ilgili dosya istediklerini ve bu doya içindeki evraklara baktıklarında kafalarında bazı soru işaretleri oluştuğunu söyledi. Uçar, “Bununla ilgili belge, bilgi ve dosya istedik. Bizim önümüze gelen dosyanın içindeki bir evrakın bizim haberimiz olmadan alındığını ve evrakın eksik olduğunu gördük. Dediler ki yanlışlıkla bizim başka dosyanın arasına girmiş dediler. Bir dosyanın arasına giren bir evrak ayaklanıp, çıkıp başka bir doyanın içerisine girme ihtimali nedir?” diye sordu.
Ayrıca, Temizlik İşleri Müdürünün de kendilerinden evrak ve dosyaların yazılı olarak istenmesi gerektiğini söylediğini kaydeden Uçar, “Denetim Komisyonu, denetleme mekanizmasıdır, yazıyla bir belge ve dosya istemez. Biz de o belgeler bugün saat 17.00’ye kadar elimize ulaşmazsa mecliste gündeme getirip ertesi gün sabah suç duyurusunda bulunacağımı ifade ettim. Siz dosyadan bir evrak alıp neyi gizlemeye çalışıyorsunuz? Denetim komisyonu üyeleri tarafsız bir gözle görevini yerine getirmeye çalışıyor. Bu yapılanların karşılıksız kalmaması için gereken hukuki işlemi başlatacağız” dedi.
CHP’li Denetim Komisyonu Üyesi Süleyman Sözütük ise, son yapılan toplantıya katılmadığını, idare ile denetim komisyonu üyeleri arasında geçenlerden şu anda haberi olduğunu ifade ederek, ”Denetim komisyonuna bugüne kadar istediğimiz tüm belgeler gelmiştir” dedi.
Konuyla ilgili olarak CHP’li Hacice Yılmaz, AK Partili Yalçın Limoncu ile Ali Coşkun da yerinden söz alarak görüşlerini açıkladılar.
Meclis 1. Başkanvekili Yasemen Çelik ise, bu konunun mecliste değil de denetim komisyonunda tartışılıp, rapor hazırlayarak ve bu rapora da denetim komisyonu üyelerinin şerh koyabileceğini hatırlatarak, ”Bu konunun burada tartışılması doğru değildi” ifadesini kullandı.
AK Parti’li Ahmet Yarar da konuşmasında, Seyhan Belediye Meclisi olarak Mart ayında 2 yılını doldurduklarını ve koca 2 yılın başarılı geçmediğini, Seyhan’ın bu dönemi hizmetten yoksun geçirdiğini söyledi. Yarar, “Seyhan hizmete 2 yıldır aç. Seyhanlı genel belediyecilik hizmetleri olan yol, kaldırım, asfalt, sinekle mücadele gibi rutin hizmeti göremedi. Kısır çekişmelerle hep basına malzeme oluyoruz. Neden Seyhan hizmetle gündem olmuyor? Yüzünüzü hizmete dönün” dedi.
Meclis Başkanvekili Yasemen Çelik ise, Yarar’a cevap vererek, ”Keşke CHP, AKP, MHP belediyelerinin hizmetlerini örnek olarak göstermek yerine, Seyhan’da yapılan hizmetleri burada örnek gösterseydiniz, daha anlamlı olurdu diye düşünüyordum” dedi.
Daha sonra gündemlere geçildi. 3 maddeden oluşan müşterek komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

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