Yüreğir Belediyesinden sıcak çorba ikramı

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Yüreğir Belediyesi’nin ‘İçinizi Isıtacak Bir Bardak Mutluluk’ sloganı ile başlattığı çorba ikramı yoğun ilgi görüyor.

Haftanın belirli günlerinde Adana Şehir Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına, öğrencilere, sabahın ilk ışıkları ile birlikte işe giden veya yorucu mesailerinin ardından eve dönen ilçe sakinlerine yönelik çorba ikramı yapılıyor.

Günde yaklaşık bin 500 kişiye dağıtılan çorba ile ikram geleneğini yaşattıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yardımlaşma, dayanışma, paylaşma kültürümüzü her daim canlı tutarak geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Yüreğir Belediyesi’ne ve Başkan Kocaispir’e teşekkür ettiler.

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