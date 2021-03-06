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Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş

DHA

Yasa dışı bahis oynatan suç örgütü, internette en çok izlenen filmlere reklam vermiş


Yusuf KANTARLI/ADANA, (DHA)ADANA merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 62 kişiden 22´si tutuklandı. Şüphelilerin, müşteri bulmak için internette en çok izlenen filmlere reklam verdiği, reklama tıklayan kişilerin ise bahis sitelerine yönlendirildiği belirtildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı `sanal devriye´ ekipleri, KKTC üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, savcılıktan alınan izinle şüphelileri tespit etmek için teknik ve fiziki takip başlattı. 6 ay süren takip sonucu şüphelilerin organize hareket ettikleri ve suç örgütü oluşturdukları, örgüt liderinin İbrahim D., yöneticilerinin Murat S., Fatih Nevzat B. ve Yunus Emre U. olduğunu belirlendi. Polis ekipleri isimleri belirlemesinin ardından 2 Mart Salı günü şafak vakti Adana merkezli Osmaniye ve İzmir´de operasyon düzenledi. 72 şüphelinin adreslerine eş zamanlı baskın yapan polisler, 7´si kadın, 62 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, şüphelilerin 3´ünün evinde 73 bin lira ve 100 Euro, 2 tabanca, 1 uçaksavar mermisi ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirdi.
EMNİYETE ÇAĞRILINCA ŞAŞIRDILAR
Suç örgütünün, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını ve işsizlerin de bulunduğu 86 kişiye ait 199 banka hesabını, bin 350 lira maaş karşılığı kiraladığı belirlendi. Sorgulanmak üzere emniyete çağrılan şüphelilerin 6 aylık hesap hareketlerinin 87 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi. Şüphelilerden A.K.'nin hesap hareketliliğinin 3 milyon, I.K.´nin 8 milyon, U.S.`nin ise 5 milyondan liradan fazla olduğu öğrenildi. Ekipler, bu şüpheliler üzerinden 6 ayda 87 milyon 300 bin lira paranın çete liderine aktarıldığını tespit etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgularında, hesaplarında 6 ayda milyonlarca lira olduğunu öğrenince şaşırıp, bu kadar para olduğunu bilmediklerini söylediği öğrenildi.
3 BİN LİRA MAAŞLI TRANSFER GÖREVLİSİ 
Ayrıca, hesaplarda biriken paraların 15 bin TL tutarına ulaşınca, banka tarafından fark edilmemesi için başka hesaplara transferini yapması amacıyla 3 bin lira maaş verilerek transfer görevlisi kiralandığı tespit edildi. Transfer görevlisinin, yakalanmamak için ATM yerine mobil bankacılık sistemiyle paraları bir üst hesaba aktardığı belirlendi.
EN ÇOK İZLENEN FİLMLERE REKLAM VERMİŞLER
Şüphelilerin, müşteri bulmak için yine internetten faydalandıkları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden oynatılan bahis sitesi adıyla internette en çok izlenen filmlerin linklerine reklam verdiği öğrenildi. Polis vatandaşların bu reklama tıkladığında canlı bahis oynama imkanı bulduğunu ve anlık olarak hangi maça bahis yapılacağının öğrenilip, bahis oynatıldığını tespit etti.
22 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 23´ü serbest bırakıldı, 39 kişi ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 22´si tutuklanırken, 10´u adli kontrol şartıyla olmak üzere diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2021-03-06 09:52:09

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