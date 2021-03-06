Evinin damında ölü bulundu

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA´da sabah saatlerinde vakit geçirmek için evinin damına çıkan Bünyamin Diler (29), yaklaşık 2 saat sonra ailesi tarafından ölü bulundu. Ailesinin herhangi bir sağlık sorunu olmadığını söylediği Diler´in ölüm nedeni araştırılıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi´nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte 2 katlı müstakil evde yaşayan Bünyamin Diler, iddiaya göre sabah erkenden dama çıktı. Aradan yaklaşık 4 saat geçmesine rağmen Diler aşağı inmeyince, meraklanan aile bireyleri dama çıktı. Diler´i damda hareketsiz yatarken gören ailesi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Aile bireyleri, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi.

Olay yeri inceleme ekipleri evin damında geniş çaplı inceleme yaptı. Diler´in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu´na kaldırıldı. Ailesinin sağlık sorunu olmadığını söylediği Bünyamin Diler´in ölüm nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-03-06 12:55:24



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