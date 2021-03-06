Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de vakalar arttı

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ADANA, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat5 Mart arasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Yapılan paylaşımda; Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde´de vaka artışları göze çarptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Şubat5 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen vaka sayılarının güncel haritasını paylaştı. Koca´nın paylaşımında Adana geçen haftaki tabloda 41,22´den 53,33´e, Mersin 91,57´den 100,82´ye, Osmaniye, 145,13´den 173,91´e, Hatay, 40,46´dan 61,95´e ve Niğde´de 58,59´dan 82,58´e çıktığı gözlendi. Ayrıca haritada Adana sarı renkten turuncu renge geçmiş oldu.DHA-Sağlık Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-03-06 18:48:01



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