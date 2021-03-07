Yarar: "Eski trafik düzenine geri dönülmeli" AK Parti Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yarar, 2018 yılında şehir merkezinde uygulamaya konulan trafik düzeninin eski haline getirilmesi istendi

AK Parti Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yarar, 2018 yılında şehir merkezinde uygulamaya konulan trafik düzeninin eski haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

2018 yılında şehir için trafiğini rahatlatmak için uygulama başlatıldığını belirten Yarar, “Tek yön uygulamasıyla esnaf ve vatandaşımız uzun zamandır ciddi mağduriyet yaşıyor. Trafik sıkışıklığını önlemek için uygulanan bu yöntemle çarşı merkezinde Ziyapaşa Bulvarı, Sefa Özler Caddesi, Ali Münif Caddesi, Cemal Gürsel Caddesi trafiğe kapatılmış, kapanan caddeler adeta açık otoparka dönüşmüş, trafik sorunu tam anlamıyla çözülememiştir” dedi.

Küçüksaat civarındaki esnafın, ulaşım düzeninin değişmesiyle işlerinin azalmasından dolayı eski ulaşım düzenine dönülmesini beklediğini belirten Yarar şöyle devam etti:

"Seyhan’daki bu esnafımızın mağduriyetine kayıtsız kalamayız. Bende bir esnaf olarak bu sorundan direkt etkilenmesem de mağdur olan esnafımızın rahatsızlığını görüyor ve çok şikayet alıyorum. Adana’nın ticaret merkezi olarak bilinen Küçüksaat bölgesi bu sebeple artık eski cazibesini kaybetti, ulaşım düzeninin değişmesiyle birçok esnaf iş yapamaz duruma geldi. Binlerce esnafın mağduriyetinden bahsediyoruz ki her esnafın yanında en az 5 işçinin çalıştığını varsayarak sadece 2 binle çarpsak en az on bin kişinin bu sorundan etkilendiğini söyleyebiliriz. Ticaret merkezi olan bu alanlara araç giremiyor, bu durum halkın tercih yönünü etkiliyor. Bu duruma dayanamayanlar ise kapısına kilit vuruyor.”

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yarar, Seyhanlı vatandaşların ve esnafın bu sorunlarını dinlemek adına meclis üyeleri arasından bir komisyon kurulmasını önerdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.