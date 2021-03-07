Harnupa talep fidan üretimini arttırdı Adana'da geçen yıl 35 bin adet olan harnup fidanı üretimi bu yıl 200 bine çıkarıldı

Adana Orman Bölge Müdürlüğü artan talebi karşılamak için geçen yıl 35 bin adet olan harnup fidanı üretimini bu yıl 200 bine çıkardı.

Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, ülkemizde giderek önem kazanmaya başlayan harnup yetiştiriciliğinın özellikle Akdeniz Bölgesinde yayılış göstermesi nedeniyle üreticilerin ve özel sektörün gözdesi olarak yerini koruduğunu söyledi.

Meyvesi besin olarak değerlendirilirken, birçok sanayi ve kozmetik alanın yanısıra kağıt, boya, tekstil, plastik gibi alanlarda da kullanıldığını belirten Yılmaz, ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde de önemli bir değere sahip olan harnup ağacının üreticilere yüksek gelir sağladığına dikkat çekti.

Özellikle ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında kullanılmak üzere harnup fidanına olan talebin çok fazla olduğunu kaydeden Yılmaz, “Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün destekleriyle ekonomik değeri olan gelir getirici tür ağaçlandırmalarında kullanılmak üzere üretilen harnup fidanı üretimimiz, 2020 yılında 35 bin adet iken, bu yıl 200 bine çıkardık. Tohumdan fidana kaliteli ve sağlıklı fidan üretimi için diğer gelir getirici türlerde de üretimlerimiz aralıksız devam ediyor" dedi.

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