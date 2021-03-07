Erkek arkadaşı ile plan yapıp kocasını evinde vurdurttu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek arkadaşı ile plan yapıp kocasını evinde vurdurttu

İHA

Erkek arkadaşı ile plan yapıp kocasını evinde vurdurttu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir kadın erkek arkadaşı ile plan yapıp dini nikahlı kocasını evinde vurdurttu. Polisin yaptığı araştırma sonrasında gerçek ortaya çıkarken kadın ile erkek arkadaşı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Mart Çarşamba günü Ceyhan ilçesine bağlı Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evinde oturan Ömer Çelebi (30), zilin çalması üzerine kapıyı açtı. Kimliği belirlenemeyen kişiler kapının açılmasıyla Çelebi’ye tabanca ile defalarca ateş açtı ve olay yerinden kaçtı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünden boynuna, göğsüne ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çelebi Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada, yaralı Ömer Çelebi’nin dini nikahlı eşi Gizem Yıldız’ın olayı azmettirdiği ortaya çıkarttı. Gizem Yıldız'ın (30) bir süredir görüştüğü Şıhmüslüm Kavut (26) ile plan yaparak eşi Ömer Çelebi’ye silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan tablolarda
YEREL HABERLER Kadına yönelik şiddetin nedeni ve çözümü taştan ...
Kadın çalışanlara 8 Mart izni
YEREL HABERLER Kadın çalışanlara 8 Mart izni
Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına mont dağıtıldı
YEREL HABERLER Sera eğitimi verilen tarım işçilerinin çocuklarına ...
İngilizce öğretmeni YPG’li bombacı kadına araba sürmeyi öğretmiş İstanbul’da kocasıyla birlikte yakalanıp tutuklanan ve 4 dil bilen İngilizce öğretmeni terör örgütü YPG üyesi kadının, Türkiye’de 2019 yılında bombalı eylem yapmak isterken yakalanan teröriste araba sürmeyi öğretip, altın verdiği ortaya çıktı Terörist kadının bir ağabeyinin de YPG saflarında savaşırken öldüğü öğrenildi
YEREL HABERLER İngilizce öğretmeni YPG’li bombacı kadına araba ...
Harnupa talep fidan üretimini arttırdı Adana'da geçen yıl 35 bin adet olan harnup fidanı üretimi bu yıl 200 bine çıkarıldı
YEREL HABERLER Harnupa talep fidan üretimini arttırdı Adana'da geçen ...
Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucuyla mücadelede anneler bilgilendirildi
DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı
YEREL HABERLER DSP Adana İl Başkanlığına Erhan Saltuk atandı
Oto yıkama su makinesinden uyuşturucu hap çıktı
YEREL HABERLER Oto yıkama su makinesinden uyuşturucu hap çıktı
Adana’da engelli çocuklara polis kimliği
YEREL HABERLER Adana’da engelli çocuklara polis kimliği
Adana polisinin hedefi tüm kadınların “KADES”li olması İçişleri Bakanlığının başlattığı ve birçok kadının hayatını kurtaran “KADES” uygulaması için Adana polisi “Hedefimiz ilimizde yaşayan tüm kadınlar” sloganıyla seferberlik başlattı
YEREL HABERLER Adana polisinin hedefi tüm kadınların “KADES”li ...
Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
YEREL HABERLER Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu ...
Yarar: "Eski trafik düzenine geri dönülmeli" AK Parti Seyhan Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yarar, 2018 yılında şehir merkezinde uygulamaya konulan trafik düzeninin eski haline getirilmesi istendi
YEREL HABERLER Yarar: "Eski trafik düzenine geri dönülmeli" AK Parti ...
Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da Özgecan gibi hayattan kopacaktım
YEREL HABERLER Çilem Doğan: Kendimi savunmasaydım, Pınar ya da ...
Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Adana’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adana’da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de vakalar arttı
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Niğde'de vakalar ...
Yasağın kalktığı Adana’da piknik alanları doldu taştı Adana’da korona virüs yasaklarına uymayanlar dikkat çekti
YEREL HABERLER Yasağın kalktığı Adana’da piknik alanları doldu ...
Yasaklar sonrası parka koşan çocukların sucuk ekmek keyfi Esnaf ve mahalle muhtarı el ele vererek, parkta mangal yaparak 200 çocuğa sucuk ekmek ikram etti
YEREL HABERLER Yasaklar sonrası parka koşan çocukların sucuk ekmek ...
Adana’da ‘Önce Sağlık’ paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Adana’da ‘Önce Sağlık’ paneli düzenlendi
Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar denetlendi Kontrollü normalleşme dönemine geçişle birlikte tüm yurtta ‘Dinamik Denetim Modeli’ uygulanmaya başlandı
YEREL HABERLER Hafta sonu yasağı kalkan Adana'da kafe ve restoranlar ...
Vakit geçirmek için çıktığı damda öldü
YEREL HABERLER Vakit geçirmek için çıktığı damda öldü
Evinin damında ölü bulundu
YEREL HABERLER Evinin damında ölü bulundu
Adana'da silah kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık operasyonu; 4 tutuklama Şüphelilerin yakınlarından bir şüphelinin annesi “Seni ben böyle mi görecektim” diyerek adliye önünde sinir krizi geçirdi
YEREL HABERLER Adana'da silah kaçakçılığı ve nitelikli ...
Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor
YEREL HABERLER Adanalılar kebabı, pandemi kurallarına uyarak yiyor