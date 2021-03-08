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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25), Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi. Suşturmayı sürdüren polis, hafif ticari aracı Abdullah Gökkaya'nın kullandığı saptandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Gökhan KESKİNCİ

2021-03-08 02:17:18



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