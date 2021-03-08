Karataş’ta Cumhuriyet Dönemi Kadın Kıyafetleri defilesi düzenlendi

Adana'nın Karataş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Atatürk’ün İzinde Cumhuriyet Dönemi Kadın Kıyafetleri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün giydiği kıyafetler defilesi düzenlendi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karataş Kumluk ve Tabiat Parkında gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Karataş Belediye Başkanı ve Adana Karataş ve Yumurtalık İlçeleri Turizm Birliği Başkanı Necip Topuz, “Her alanda kendini kanıtlamış olan değerli kadınlarımızın toplumumuzdaki öneminin görülmesi gerekmektedir. Bugün burada Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilanı ile kadınlarımız üzerindeki etkilerini anlatmak, gelişim düzeyinin ve değişen Türk kadını motifini ele alarak bir defile düzenledik" dedi.

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