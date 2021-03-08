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Menevşe'den büyükelçiye Adana'ya yatırım tüyoları ATO Başkanı Atila Menevşe: “Paslanmaz çelik sektörünün lideri Kore, Adana’ya ferrokrom tesisi yatırımı yapabilir” Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee: “Kore ve Adana arasında başarı hikayesine imza atmak istiyoruz”

İHA

Menevşe'den büyükelçiye Adana'ya yatırım tüyoları ATO Başkanı Atila Menevşe: “Paslanmaz çelik sektörünün lideri Kore, Adana’ya ferrokrom tesisi yatırımı yapabilir” Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee: “Kore ve Adana arasında başarı hikayesine imza atmak istiyoruz”

Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Adana Ticaret Odası yönetimini ziyaret ederek, Adana’daki yatırım imkanları konusunda bilgi aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Menevşe, konuk büyükelçiye yatırım için tüyolar vererek, ferrekrom tesisi kurmayı önerdi.
Büyükelçi Won Ik Lee, ATO’yu ziyaretinde; Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Meclis Başkanı İsmail Acı ve Genel Sekreter Birol Yarman tarafından konuk edildi.
Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, Adana Ticaret Odası’nın 30 bini aşkın üyesi ve 46 meslek komitesi bulunduğu bilgisi verdikten sonra, ilk ziyaretini Adana’ya yapan Büyükelçiye teşekkür ederek, Adana’nın çok büyük ve verimli arazileri bulunduğunu, bu sayede tarım ürünleri ticaretinin yıllardan beri yapılmakta olduğunu vurguladı. Menevşe, bunun yanı sıra yıllar içinde sanayi yatırımlarının da arttığını ve şu anda Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin Türkiye’nin en büyük OSB’leri arasında yer aldığını ifade etti.
Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı ise, Adana’nın Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan kentlerinden olduğunu belirterek, “Adana’da üretim yapan firmaların yanı sıra çok fazla ithalat ve ihracat yapan firma da bulunuyor. Öncelikle iki ülke arasında karşılıklı ticaret yapılıp daha sonra yatırımlara yönelebiliriz” dedi.

“Tarım ve sanayide büyük imkan var”
Tarım ve sanayi alanında Adana’da büyük imkânlar bulunduğuna vurgu yapan Menevşe, coğrafi konum avantajlarından da söz ederek, “Limanlara yakınlığı, D400 karayolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığı ve lojistik avantaja sahip olan Adana, Türkiye’nin güneyinin dış ticarete açılan kapısı konumundadır” dedi.
Menevşe, Adana’nın; iklimi, devlet destekleri, insan gücü, tarıma ve sanayiye uygun arazileri ve elverişli altyapısı ile yatırım için ideal bir kent olduğuna dikkati çekerek, “Güney Kore ile büyük bir iş birliği potansiyelimiz olduğuna inanıyorum. Karşılıklı görüş alışverişi ile bu potansiyeli ve yatırım olanaklarını değerlendirebiliriz” önerisinde bulundu.

Ferrokrom tesisi önerisi
Kente yatırım yapılabilecek sektörler konusunda da tüyolar veren Menevşe, Kore’nin paslanmaz çelik ticaretinin büyük bir kısmını elinde tuttuğunu belirterek, “Bu sektöre yatırım için Adana önemli bir yer. Sektörün ihtiyaç duyduğu demir ve krom cevheri bu bölgeden çıkıyor. Ferrokrom tesisi yatırımı ile başlanıp, sonrasında paslanmaz çelik sektörüne yatırım yapılabilir. Bu tür bir yatırım kentin, hedef pazara olan yakınlığı açısından da iyi bir yatırım olacaktır” önerisinde bulundu.
Menevşe, Türkiye’nin batısında yatırım yapmanın oldukça zorlaştığını, bu nedenle Adana’ya yatırımın her bakımdan daha avantajlı olduğuna vurgu yaparak, bölgede Petro Kimya tesisi yatırımları bulunduğu bilgisini de paylaştı.

İlk ziyaret Adana’ya
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee ise Türkiye’ye yakın zamanda geldiğini ve ilk ziyaretini Adana’ya yaptığını, önce Adana Valisi Süleyman Elban ile görüşüp, kentiniz hakkında detaylı bilgiler aldığını belirterek, sözlerine başladı.
Won Ik Lee, iki ülkenin yakınlığının geçmişe dayandığını, politik olarak hiçbir problem olmadığı gibi, Kore Cumhuriyeti’nin, Türkiye’nin Kore Savaşında verdiği desteği de hala unutmadığını ve minnettarlığının devam ettiğini vurguladı.
Doğu ve Batı’nın ortasındaki Adana’nın zengin insan kaynağının da önemli bir avantaj olduğunu belirten Büyükelçi Won Ik Lee, “Akdeniz’e kıyısı olan bu kent, birçok coğrafyaya yakınlığı ile yatırım için oldukça elverişli” dedi.
Korelilerin müşterek iş yapmayı, beraber hareket etmeyi sevdiğini, Adana halkının ise sıcakkanlı ve yardımsever olmasının, Korelilerin bu tutumuyla birleşmesi gerektiğini belirten Büyükelçi Won Ik Lee, bu yüzden Adana’yı yakından tanımak ve birebir gözlem yapmak için geldiğini ifade etti.
Türkiye’nin Avrupa ve Ortadoğu'ya açılan bir kapı olduğunu, bu yüzden Türkiye'yi büyük bir ticaret kapısı olarak gördüklerini vurgulayan Won Ik Lee, Başkan Atila Menevşe’nin önerdiği sektörlere öncelik vereceklerini belirterek, “Güney Kore ve Adana arasında bir başarı hikâyesine imza atmak istiyoruz. Tüm dünyayı saran koronavirüsün bu yılın ikinci çeyreği itibariyle azalacağını umuyoruz. Pandemi sonrasında karşılıklı yatırımlar ve ticaret eskisinden de hızlı olacaktır” dedi.
Ziyaretin sonunda, Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe ve Meclis Başkanı İsmail Acı, Büyükelçi’ye günün anısına Adana figürlü el yapımı bir rölyef tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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