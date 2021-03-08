Tehlikeli yolculuk

Adana’nın Kozan ilçesinde bir kamyonetin kasasında ayaklarını dışarı sarkıtarak yolculuk yapanlar görenleri şaşırttı.

AdanaKozan karayolunda 01 RE 813 plakalı kamyonetin kasasında yolculuk yapan 7 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri hayrete düşürdü. Yolculardan ikisinin ayaklarını dışarı sarkıtarak yaptığı yolculuk, çevredeki sürücülerin tepkisine neden oldu. Bazı sürücüler korna çalarak aracı kullanan kişiyi ve kamyonetin kasasında oturan gençleri uyardı. Ancak sürücü ve gençler uyarıyı dikkate almadan yollarına devam etti.

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