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'Acıya Emek Eden Kadınlar Sergisi'nde 'Ayda bebek' vurgusu

DHA

'Acıya Emek Eden Kadınlar Sergisi'nde 'Ayda bebek' vurgusu


Gülşah ÖZGENEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Acıya Emek Eden Kadınlar' isimli sokak sergisi düzenlendi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden doğal afetlerde çekilmiş kadın fotoğraflarının yer aldığı sergiye erkekler ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Sergiyi düzenleyen Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği Genel Başkanı Serap Erkoç, bu yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, İzmir depreminde kendi canı pahasına hayat üçgeni oluşturarak 3 yaşındaki Ayda bebeğinin hayatını koruyan annesi Fidan Gezgin'e armağan ettiğini belirtti.
Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği Genel Başkanı Serap Erkoç'un girişimleriyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne dikkat çekmek amacıyla 'Acıya Emek Eden Kadınlar' isimli sokak sergisi düzenlendi. Seyhan ilçesindeki Melekgirmez Sokak'ta dünyada yaşanmış doğal afetlerde çekilen kadın fotoğrafları sergilendi. Her ülkeden, her ırktan kadının çektiği acıların ortak olduğu vurgulanan sergiye, kadınların yanı sıra çocuk ve erkeklerin de ilgi gösterdiği görüldü. Seyhan Belediyesi'nin katkı sunduğu sergide zabıtalar da maske kuralı ve kalabalığa karşı önlem aldı. 
'DOĞAL AFETLERDE KADINLARIN YAŞADIĞI ACILAR ANLATILIYOR'
Sergideki fotoğrafların hikayelerini anlatan Dernek Başkanı Erkoç, şöyle konuştu:
"Bu sergi dünyada yaşanmış doğal afetlerde kadınların yaşadığı acıları anlatıyor. Çok sayıda fotoğrafçının eserlerinden derlendi. Dünyanın neresine gidersek gidelim kadının hikayesi aynı, kadının acısı da aynı. Nefes veren kadın, hayat veren kadın, nefesinin kesildiğini, hayat verdiğinin hayatının bittiğini gördüğü zaman nasıl acı çekiyor, surat ifadesi ne bu sergide aslında onları görüyoruz. Hiçbirinin bir diğerinden farkı yok. Mesela Çin'in Gansu eyaletinde bir sel felaketindeki kadın fotoğrafı var. Bu kadının sadece etnik olarak yapısı farklı ama yüzündeki ifade, acı aynı. Nijerya'da ölenlerinin arkasından ağlayan ama emzirerek bebeğine inadına hayat vermeye devam eden bir kadının ayrıntı fotoğrafı var. Bebeğin gözlerinden de verilen hayatın ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz. Yine Erzurum depreminde çekilen fotoğraftaki kadının da Çin'de yaşanan sel felaketinde acı çeken kadından hiçbir farkı olmadığını görüyoruz. Acının dini, dili, milliyeti, cinsiyeti olmaz."
'BU 8 MART'I AYDA BEBEĞİN ANNESİNE ARMAĞAN EDİYORUM'
Başkan Erkoç, bu yıl kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, İzmir depreminde kendi canı pahasına hayat üçgeni oluşturarak Ayda bebeğinin hayatını koruyan anneye armağan ettiğini belirterek, "Hem kurduğu hayat üçgeninde çocuğunun yaşaması için mücadele eden, yetmeyip son nefesini o yaşasın diye veren o mukaddes anne Fidan Gezgin'i buradan selamlıyorum. Çocuk da zaten günler sonra güneşe çıktığında 'anne' demişti. Kadının acı üzerindeki emeğini anlatmak için daha fazla söze gerek yok. Herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı. 
'GERÇEKLERİ YÜZÜMÜZE ÇARPAN BİR SERGİ OLMUŞ'
Sergiyi gezen Evrim Aydın ise çok etkilendiğini belirterek, "Burada gördüğümüz fotoğraflardan da anlıyoruz ki savaşlardan, depremlerden, sel felaketinden ve birçok kötülükten aslında en fazla kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Bu fotoğraflara baktığımızda bunları görüyoruz. Bütün yükü, bütün acıyı kadınlar ve çocuklar omuzlamış. Çok etkileyici, üzücü ve gerçekleri yüzümüze çarpan bir sergi olmuş" diye konuştu.
Selin Karındaş ise, "Her ülkeden, her ırktan kadınların çektiği acıların, çilelerin hepsinin ortak bir noktada buluştuğunu görüyorum. Çok etkileyici fotoğraflar. Kadınların çocukların çektiği şeyler karşısında insanın gözleri yaşarıyor. Bu fotoğrafı çekenleri yürekten kutluyorum. Herkesin gezip görmesi gereken bir sergi olduğunu düşünüyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2021-03-08 14:43:23

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