Akay'dan "Kadına yönelik şiddet son bulsun" çağrısı Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 8 Mart'ta görevini kadın meclis üyesine bıraktı

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, hastanede tedavi gören eşi Nesrin Akay’ı ziyaret edip, Kadınlar Günü’nü kutladı. Başkan Akay, bu süre içinde belediye başkanlığı görevini ise 8 Mart’ın ruhuna uygun olarak kadın Meclis Üyesi Meryem Filiz Bahadırlı’ya bıraktı.

Meclis Üyesi Bahadırlı, sabah erken saatlerde, kadın koruma eşliğinde, kadın şoförün kullandığı makam aracıyla Seyhan Belediyesi’ne geldi. Bahadırlı’yı, burada Özel Kalem Müdürü Erkal Şenyurt karşıladı.

Başkanvekili Bahadırlı, başkanlık makamında, günlük programla ilgili bilgileri aldıktan sonra, kadın muhtarları kabul etti. Seyhan ilçesinde görev yapan kadın muhtarların sorunlarını dinleyip notlar alan Bahadırlı, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Bahadırlı daha sonra Başkan Akay’la birlikte Seyhan Belediyesi’nin Melekgirmez Sokak’ta düzenlediği 8 Mart etkinliklerine katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Başkan Akay, kadına yönelik şiddetin ürkütücü boyutlara geldiğine işaret ederek, ”Kadınlara yönelik şiddet ve kadınların yaşadığı diğer sorunlar bizim toplumumuza, düşüncelerimize, geleneklerimize, inancımıza hiç uymayan şeyler ama maalesef bunu fazlasıyla yaşıyoruz. Çok fazla kadınımız son aylarda hunharca öldürüldü. Oysa kadın bizim için her şey, kadın üretimin esas noktası, kadın evimiz için öğretmen, kadın hemşire, kadın doktor, ekonomist Hiç kimse kadın kadar daha ekonomiyi, eğitimi bilmiyor. Hiç kimse kadın kadar çocuğuna, hastasına iyi bakmıyor. Bunları bildiğimiz halde nedense son yıllarda kadın üzerinde çok sıkıntı yaşıyoruz” dedi.



"Kadına yönelik şiddet son bulsun"

Kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulunan Başkan Akay, “Kadın ve erkek her alanda eşittir. Belediyemizde de hem bu eşitliği sağlamak, hem de kadınların emeğini, gücünü ortaya çıkarıp görünür kılmak, kadın temsilini ve istihdamını artırmak için çaba gösteriyoruz. Her biri emekçi olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, verdikleri mücadelenin yanında olduğumuzu ifade ediyorum” diye konuştu.

8 Mart’ta Belediye Başkanvekilliği görevini üstlenen Meryem Filiz Bahadırlı ise Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı andığı konuşmasında “Kadın varsa demokrasi vardır. Bundan sonraki 8 Mart’lar için bir dileğim daha var. Kadınlarımızın sorunlarını konuşacağımıza, onların başarılarını, sevinçlerini paylaşacağımız nice 8 Mart’larda birlikte olmak ümidiyle” ifadelerini kullandı.

Başkan Akay ve Başkanvekili Bahadırlı, etkinlik alanındaki kadınlara karanfil ve Kadın Dayanışma Merkezi’nde kadınlar tarafından üretilen armağanları dağıtıp, kadın mücadelesini simgeleyen mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinlik kapsamında Anadolu Kültür ve Sanat Değerlerini Anlama Derneği’nin katkılarıyla dünyada yaşanmış doğal afetlerde çekilmiş kadın fotoğraflarından oluşan ‘Acıya Emek Eden Kadınlar’ adlı fotoğraf sergisi ile Kadın Dayanışma Merkezi’ndeki kadınların duygularını tuvale aktardığı “Kadın Dayanışması” adlı resim sergisi de izlenime açıldı.

Etkinlikte keçeden cüzdan yapımı ve takı tasarımı atölye çalışmaları ile kadın sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında farkındalık çalışmaları yapıldı, müzik dinletisi gerçekleştirildi.

