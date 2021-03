Adanaspor - Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-1

Yusuf KANTARLI / ADANA,(DHA)STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xx), Uygar Bebek (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)

ADANASPOR: Kracic (xx)Umut (xx) (Dk.8 7 Fıratcan (?), Ozegovic (xxx), Serdar (xx), Donkor (xx), Atalay (xx) (Dk.45 Ergin (xx), Furkan (xx), Hakan (xx), Berkan (xx) (Dk.72 Ahmethan (?), Hıfsullah (xx), Serhat (xx) (Dk.79 Daniel (?)

AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR: Atilla (xx)Mert (xx), Anıl (xx) (Dk. 59 Enes (x), Batuhan (xx), Mrsic (xx) (Dk.90+1 Abdulkadir (?), Oğuzhan (xx), Manaj (xx), İbrahim (xx)(Dk.73 Otoo (?), Doğa (xx), Muhammed (xx), Cumali (xx)

GOLLER: Dk. 90 Ozegovic (Adanaspor) Dk. 22 Oğuzhan (Balıkesirspor)

SARI KARTLAR: Serhat, Hakan, İsmail (Adanaspor), Atilla, Muhammed (Balıkesirspor)Spor Toto 1´inci Lig´in 25´inci haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor´la 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

3´üncü dakikada sol kanattan atak geliştiren Adanaspor´da Serdar´ın ortasında Serhat istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak kalecide kaldı.

13´üncü dakikada Adanaspor´da Furkan sağ kanattan ceza sahası içerisine düzgün bir orta yaptı. Ozegovic´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

18´inci dakikada Balıkesirspor´da ceza sahası dışında topla buluşan Manaj, kaleyi görür görmez vurdu ve kaleci Kracic son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22´nci dakikada Balıkesirspor´da Cumali´nin kullandığı korner sonrasında ceza sahası içerisinde karambolde kalan topla buluşan Oğuzhan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

27´nci dakikada Balıkesirspor´da köşe vuruşu kullanan Cumali´nin ortasına kafa vuruşu yapan Batuhan´ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Balıkesirspor´un 1-0´lık üstünlüğüyle son buldu.

71´inci dakikada Adanaspor´da serbest vuruş kullanan Serdar topu direk kaleye gönderdi. Serdar´ın vuruşuyla meşin yuvarlak üst direkten dışarı çıktı.

77´nci dakikada Adanaspor´da topla buluşan Ahmethan rakip defansını çalımlayarak topu önüne çekerek düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90´ıncı dakikada Adanaspor´da sol kanatta topla buluşan Serdar Özkan, yaptığı verkaç sonrasında çizgiye kadar inip topu içeri çevirdi. Oluşan karambolde topu önünde Ozogovic düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Adanaspor, sahasında ağırladığı Aydeniz Et Balıkesirspor´la berabere kaldı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-03-08 21:16:30



