Adana'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon: 28 tutuklama

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, son bir haftada `torbacı´ diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 156 şüpheliden 28´i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla `torbacı´ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 1-7 Mart tarihleri arasında operasyon düzenledi. Operasyonlarda 116 adrese baskın yapıldı. 156 şüphelinin yakalanıp, gözaltına alındığı operasyonlarda; 50 kilo 378 gram esrar, 69 bin 356 uyuşturucu hap, 3 kilo 608 gram bonzai, 357 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 3 gram kokain ve bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 156 şüpheliden 28´i tutuklandı, 12´si adli kontrol şartı, 116´sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-09 09:45:41
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