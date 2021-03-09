2021-MEB-EKYS Sınavı için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adana'da, 2021MEBEKYS Sınavına katılacaklar için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğünün pazar günü 3 saat süreyle açık bulundurulacağı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Mart 2021 Pazar günü yapılacak olan 2021MEBEKYS Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07:0010:00 saatleri arasında açık tutulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.