Kameralara yakalanan 4 hırsız tutuklandı Adana'da son 10 günde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı

Adana’da 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan 2 bin lira para ve 68 bin liralık eşya çalan 6 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez ilçelerde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan toplam 2 bin lira ve 68 bin liralık, cep telefonu, bilgisayar, kablo, akü ve inşaat malzemesinin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin Mustafa P., Halil B., Kemal A., Tunga K., Murat T., Ahmet K. ile C.Ö. olduğunu belirledi.

Şüphelilerden Halil B.’nin, hırsızlık için girdiği bir iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde arıza tespit cihazı, kaynak ve taşlama makinesi çaldığı öğrenilirken, bu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Mustafa O.’nun ise demir şebekelerinden tırmanıp, kapı göbeklerini kırarak girdiği 2 ayrı evden 2 bin TL para, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi. C.Ö.’nün ise bir evden bisiklet çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Mustafa P., Halil B., Kemal A., Murat T., Tunga K. tutuklanırken, Ahmet K. ile yaşı küçük olan C.Ö. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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