Adana’da torbacı operasyonu: 15 gözaltı

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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda "torbacı" tabir edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Dosya kapsamında daha önceden, 10 kilo 96 gram esrar maddesi, 3 kilo 795 gram sentetik kannabinoid maddesi, 2 bin 997 adet extacy hap, 777 gram metamfetamin maddesi, 0,43 gram eroin maddesi, 283 adet sentetik ecza hap elde geçirilmiş ara yakalamalarda 10 şüpheli tutuklandı.

Yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu bugün şafak vakti yapılan operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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