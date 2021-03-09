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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana´da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı

DHA

Adana´da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 7 şüpheli yakalandı


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da son 10 günde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan hırsızlık yaptıkları belirlenen 7 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Şüphelilerin, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde merkez ilçelerde 5 ev, 4 iş yeri ve 2 araçtan toplam 70 bin liraya yakın para, cep telefonu, bilgisayar, kablo, akü ve inşaat malzemesinin çalındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin belirlenmesi için çalışma başlatan polis, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına aldı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin Mustafa O., Halil B., Kemal A., Tunga K., Murat T., Ahmet K. ile C.Ö. olduğunu belirledi.
Şüphelilerden Halil B.´nin, hırsızlık için girdiği bir iş yerinden yaklaşık 25 bin lira değerinde arıza tespit cihazı, kaynak ve taşlama makinesi çaldığı öğrenilirken, bu anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerden Mustafa O.´nun ise demir korkuluklarından tırmanıp, kapı göbeklerini kırarak girdiği iki ayrı evden 2 bin TL para, 4 cep telefonu, dizüstü bilgisayar çaldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa O., Halil B., Kemal A., Murat T., Tunga K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Ahmet K. ile C.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-09 10:24:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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