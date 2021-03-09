Flamingo ve sakarmeke avlayanlara 8 bin 552 lira ceza

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Adana’da flamingo ve sakarmeke kuşlarını avlayan 4 şahsa 8 bin 552 TL para cezası uygulandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Karataş ilçesi Adalı Mahallesi'nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında yapılan kontrolde 4 şahsın avlanması yasak olan 2 adet sakarmeke ve 1 adet flamingo kuşunu vurduğu tespit edildi. Şahıslara Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerince 4915 sayılı Kara Avcılığına Muhalefet suçundan toplam 8 bin 552 TL idari para cezası uygulandı.

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