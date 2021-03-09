Adana'da ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişiye gözaltı

Malik GÖDELİNER/POZANTI(Adana),(DHA)ADANA´nın Pozantı ilçesinde, evlerinde ve bahçelerinde ruhsatsız silah ve mühimmat bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Dağdibi ve Hamidiye Mahallesi´nde bazı şüphelilerin uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat bulundurduğu ihbarı aldı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler, şüphelilerin evlerinde ve bahçelerinde gizlenmiş bir uzun namlulu Kalaşnikof tüfek, şarjör, mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, çok sayıda bıçak ve fişek ele geçirdi.
Silah ve mühimmatları bulunduran 5 kişi gözaltına alındı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Malik GÖDELİNER
2021-03-09 10:28:44
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