Kuyuya düşen yavru keçiler kurtarıldı

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Adana’da kuyuya düşen yavru keçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesine bağlı Misis Geçitli Mahallesinde kuyuya 2 yavru keçinin düştüğü ihbarı alan Adana AFAD ekipleri olay yerine gitti. Yavru keçiler, kuyuya inen AFAD görevlisi tarafından dışarı çıkarıldı.

Yavru keçiler sahibine teslim edildi.

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