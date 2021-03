Atölyede üretip kafede satacaklar Büyükşehir’den kadınlara Mutfak Atölyesi ve Peyhane Kafe

Adana Büyükşehir Belediyesi kadınlara yönelik iki önemli proje olan Mutfak Atölyesi ve Payhane Kafe'nin açılışını yaptı. Başkan Zeydan Karalar, “Kadınlarımız her alanda erkeklerle eş ve eşit olmadığı sürece müreffeh bir ülke olamayız” dedi

Adana Büyükşehir Belediyesi ile RESLOG iş birliğiyle gerçekleştirilen mutfak sanatları ve sertifikalı pastacı çırağı eğitiminin verileceği Mutfak Atölyesi’nin açılışında konuşan Başkan Karalar, iş hayatında da kadının erkekle aynı oranda yer alması gerektiğini söyledi.

Her zaman toplumsal cinsiyet eşitliğini savunduklarını belirten Başkan Karalar, “Ülkemiz laik, sosyal hukuk devleti olsun. Kadınerkek eş ve eşit olsun. Bu eşitlik çalışma hayatında da olsun. Avrupa’da çalışanların sayısal oranına baktığımızda kadınların çalışma hayatındaki yeri yüzde 50, yani eşit. Türkiye’de bu rakam yüzde 30’u hiç geçmedi, hatta günümüzde yüzde 27 dolayında. Bu açtığımız ‘Mutfak Atölyesi’ ve ‘Kadınlara Kazandıran Kafe’ kadınlarımızın hem iş hayatına ilk adımları atmasını sağlıyoruz, hem de birlikteliklerine katkı sunuyoruz” dedi.

Kadınların üretmesini ve kazanmasını her zaman desteklediklerini ve bunun için projeler ürettiklerini ifade eden Başkan Karalar, Seyhan Belediyesi’nde başlattıkları Kınalı Eller Kooperatifi’nin benzerini şimdi Büyükşehir’de Meryem Kadın Kooperatifi ile gerçekleştirdiklerini vurguladı. Başkan Karalar, 150 kadının Meryem Kadın Kooperatifi’nde üretime katıldığını vurgulayarak “Ben onların yanına her tarlaya gittiğimde yüzlerindeki mutluluğu görünce onlardan daha fazla mutlu oluyorum. Kadınlarımıza lavanta fideleri dağıttık. Şimdi onların ektiği lavantalar ile hem Adana, hem ekonomi güzelleşecek. Üretim daha da arttığında onları işletmelerle destekleyeceğiz” diye konuştu.

Başkan Karalar konuşmasında özellikle son dönemde yaşanan kadına yönelik şiddet konusuna da değildi. Başkan Karalar, “Son zamanlarda kadına şiddetin olağanüstü arttığını görüyoruz, Burada bir tespiti yapmak durumundayız. 2020 yılında 300 kadın öldürüldü. 2021 OcakŞubat aylarında 58 kadın cinayete kurban gitti. Bu cinayetlerin önüne ancak eğitimli bir toplumla geçilebilir” dedi.



Projelerin amacı

Mutfak Atölyesi’nde Suriyeli ve Türk kadın kursiyerlerin mutfak sanatları ve sertifikalı pastacı çırağı eğitimiyle sosyal hayata uyum sağlamaları, üretime katkı koymaları desteklenecek. "Kadınlara Kazandıran Kafe" sloganıyla açılan, Meslek Edindirme Merkezi bünyesindeki Payhane Kafe'de ise kadınlar, atölyede emeğiyle ürettikleri ürünleri satışa sunacak.

