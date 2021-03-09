Adana´da şafak vakti uyuşturucu operasyonu (2)

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15 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Adana´da, `torbacı´ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli düzenlenen operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin, işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-03-09 13:08:33



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