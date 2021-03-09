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Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü

DHA

Sokakta yürürken otomobilden açılan ateşte öldü


Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da Numan Yücel (41), sokakta yürürken arkasından yaklaşan otomobilden tabancayla açılan ateşte ağır yaralandı. Saldırganlar kaçarken, ağır yaralanan Yücel, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi´nde meydana geldi. Numan Yücel sokakta yürürken, arkasından yaklaşan otomobildeki 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Yücel, kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Numan Yücel, kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-09 16:39:56

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