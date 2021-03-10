Damdan düşen kadın öldü, sezaryenle alınan bebeğinin tedavisi sürüyor

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da iki katlı evin damında halı silkelerken dengesini kaybedip düşen Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi (20), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hammadi´nin sezaryenle alınan ve nefes almadığı belirlenen kız bebeğinin, doktorların müdahalesi sonucu hayata tutunduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi´nde meydana geldi. Temizlik yapmak için iki katlı evin damına çıkan Suriye uyruklu 8 aylık hamile Hasne Hammadi, halı silkelerken dengesini kaybedip aşağı düştü. Hammadi´nin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını gören komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan Hasne Hammadi, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürdü.
DOĞMADAN ANNESİ ÖLDÜ
Tedaviye alınan Hasne Hammadi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Hammadi´nin bebeği ise sezaryenle alındı. Nefes almadığı belirlenen bebek, doktorların müdahalesiyle yeniden nefes almaya başladı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin, tedavisinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-03-10 08:51:04
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