Vali Elban: "Adana sağlık turizminde öncü kent olacak"

Adana Valisi Süleyman Elban, sağlık sektöründe son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık hizmetleri kalitesinin daha da arttığını belirterek, Adana’nın özellikle sağlık turizmi açısından bölgenin ve ülkenin öncü kentlerinden biri olması için gayret ettiklerini söyledi.

Vali Elban, İl Sağlık Müdürlüğünü ziyaret ederek, vatandaşlara sunulan hizmetler ve pandemi döneminde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Halil Nacar’dan bilgi aldı.

Kentte sağlık alanında yapılan yatırımlar ile hastanelerin ve aile sağlık merkezlerinin durumuyla ilgili de detaylı bilgiler edinen Vali Elban, yapılan sunum sonrasında kısa bir değerlendirmede bulundu.

Vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin en önemlilerinin başında sağlık hizmetleri geldiğine vurgu yapan Vali Elban, sağlık sektöründe son yıllarda yapılan yatırımlarla sağlık hizmetleri kalitesinin daha da arttığını belirterek Adana’nın özellikle sağlık turizmi açısından bölgenin ve ülkenin öncü kentlerinden biri olması için gayret ettiklerini dile getirdi.

Pandemi döneminde sağlığın ve sağlık hizmetlerinin öneminin daha iyi kavrandığının altını çizen Vali Elban, “Dünyayı saran bu salgın sırasında gelişmiş dediğimiz ülkelerde bile sağlık sisteminin ne denli çöktüğüne hepimiz şahit olduk. Bu üzücü görüntülerin bizim ülkemizde yaşanmaması; sağlık sektöründe gerçekleştirilen yatırımlar, sosyal devlet olmanın ve sağlıkta yaşanan değişimle dönüşümün en büyük ispatıdır” dedi.

Konuşmasının devamında sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Vali Elban, sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için özellikle zor günler yaşadığımız salgın sürecinde canla başla çalışan sağlıkçılara başarılar dilediğini sözlerine ekledi.

Toplantı, yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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